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Telekonferans kabine toplantısı: Gündem koronavirüs

Geçen hafta bakanlarla dar kapsamlı görüntülü görüşmeler yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tam katılımlı kabine toplantısını bugün "telekonferans"la yapacak. Yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu da ilk kez kabine toplantısına katılacak
 30 Mart 2020 07:45
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Telekonferans kabine toplantısı: Gündem koronavirüs

Milliyet'ten Kıvanç El'in haberine göre: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni bugün ilk kez telekonferans yöntemiyle toplayacak. Erdoğan İstanbul'daki Huber Köşkü'nde telekonferans yöntemiyle toplantıya başkanlık edecek. Salgına bağlı ilk vakaların görülmesinin ardından bakanlarla telekonferans yöntemiyle dar kapsamlı görüşmeler yapmaya başlayan Erdoğan, salgın tehlikesi geçene kadar kabine toplantılarını artık her pazartesi bu yöntemle gerçekleştirecek. Görevden alınan Mehmet Cahit Turhan'ın yerine atanan yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da ilk kez kabine toplantısına katılacak.

'Önlemler konuşulacak'

Kabine toplantısının ana gündemi koronavirüs ile mücadele kapsamında önlemler ile atılması gereken yeni adımlar olacak. Kovid-19 salgınına karşı mücadelede gelinen son durum ve yapılan çalışmalar ile "kamu düzeninin korunması", "sağlık sisteminin etkin şekilde işletilmesi", "gıda-temizlik tedarik zincirinin ayakta tutulması", "sosyal mesafenin ve izolasyonun sağlanması" konu başlıklarında tüm detaylar toplantıda ele alınacak.

Bakanlardan sunum

Bu çerçevede Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka istatistikleri, tedavi süreçleri ve Çin'den test kiti ve ilaç temini konusunda kabine üyelerine kapsamlı bir brifing verecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, alınan kararlar doğrultusunda 30 büyükşehirdeki uygulamalarla ilgili kabineye sunum yapacak. Toplantıda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da yerli medikal cihaz, solunum cihazı çalışmaları, test kiti ve maske üretiminde gelinen aşamalar hakkında bilgi verecek.

Tedbirler masada

Toplantıda salgının ekonomiye etkisi de değerlendirilecek ve alınan tedbirlerin ne düzeyde yeterli olduğu ve alınabilecek yeni önlemler de görüşülecek. Erdoğan tarafından 100 milyar liralık ekonomi paketi açıklanmıştı. Ancak sendika temsilcileri özellikle istihdamın azalmaması için yeni tedbirlerin alınması gerektiğini ifade ediyor. Bu talepler de toplantıda görüşülecek.
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