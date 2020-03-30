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Abdurrahim Albayrak'a Çin'den gelen ilaçla tedavi

Albayrak'ın tedavisinde, bakanlığın Çin'den getirdiği ilacın kullanıldığı belirlendi
 30 Mart 2020 08:11
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Abdurrahim Albayrak'a Çin'den gelen ilaçla tedavi

Öte yandan Coronavirüs testi pozitif çıkan Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak'tan müjde geldi.

Albayrak hastalığı yenerek taburcu olduğunu duyurdu.

1 haftadan uzun süredir hastanede bulunan Abdurrahim Albayrak'ın durumu her geçen gün iyiye gidiyor.

Takvim'in haberine göre Sağlık Bakanlığı'nın Çin'den getirdiği coronavirüs ilacının Albayrak'ın tedavisinde kullanıldığı öğrenildi.

ALBAYRAK'IN OĞLUNDAN SEVİNDİRİCİ HABER VAR

Coronavirüs testi pozitif çıkan Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak'tan müjde geldi. Albayrak hastalığı yenerek taburcu olduğunu duyurdu.
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