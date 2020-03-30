Karşı çıktıkları teklife 'sehven' kabul dediler
|30 Mart 2020 08:31
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Milliyet'ten Şevket Yaman'ın haberine göre: AK Parti'nin sunduğu teklif, 16 Mart'ta TBMM Dışişleri Komisyonu'nda CHP'nin itirazına karşın kabul edilmişti. Komisyonun CHP'li üyeleri, komisyon raporuna yazdığı muhalefet şerhinde, "Ülkemizde büyük bir ekonomik kriz yaşanırken Afrika Kalkınma Bankası'nın sermaye artırımına katılmamızın ülkemizin çıkarları için doğru olmadığını düşünüyoruz" ifadeleri yer almıştı.
Teklif 25 Mart Salı günü TBMM Genel Kurulu'nun gündemine geldi. Milletvekillerinin konuşmalarının ardından gece 00.25'te oylamaya geçildi. Gerçekleştirilen oylamada teklif 14 ret oyuna karşılık 227 oyla yasalaştıdı. Elektronik oylama sonuçlarını açıklandığı tutanaklara bakıldığında ise ilginç bir tablo görüldü. Tutanağa göre CHP'den oylamaya katılan Grup Başkanvekili Engin Özkoç ile Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan'ın "kabul" oyu kullandığı anlaşıldı. Özkoç ve Sarıaslan'ın "sehven" kabul oyu kullandığı aktarıldı.
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