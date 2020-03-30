LGS sınav başvuruları otomatik yapılacak

Milliyet Ankara'nın haberine göre: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında liselere yerleştirme ile ilgili süreci koronavirüs önlemleri kapsamında yeniden değerlendirdi. MEB'de sınav ve yerleştirme süreçlerinin iyileştirilmesi için danışmanlık yapan bir kurul var. Kurulda, alanında deneyimli akademisyen ve yöneticiler olduğu gibi bakanlık bürokratları da yer alıyor. Danışma kuruluna MEB Bakan Yardımcısı Mahmut Özer başkanlık ediyor. Biz de bu süreçle ilgili öğrencilerimiz ve velilerimizin sordukları ve cevaplarını merak ettikleri soruları Mahmut Özer'e yönelttik.

Özer, LGS Başvuru Kılavuzu'nun 3 Nisan'da yayımlanacağını, tüm öğrencilerin sınava kayıtlarının otomatik olarak yapılacağını, öğrenci ve velilerin başvuru için bir şey yapmasına gerek olmadığını vurguladı.

İşte Özer'in sorularımıza yanıtları:

- Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk LGS merkezi sınavda sadece yüz yüze eğitimi yapılan konulardan soru sorulacağını söylemişti. Tatilin 30 Nisan'a ertelenmesi üzerine danışma kurulunun önerisi üzerine Bakanlık sınavda 8. sınıfın sadece birinci dönem müfredat ve kazanımlarından soru sorulmasına karar verildi.

Bildiğiniz gibi ikinci dönem yaklaşık bir aylık bir yüz yüze eğitim fırsatı oldu. Ayrıca Şubat ayında Elazığ ve Malatya depremlerinde de uzun süre okullar kapalı kaldı. Tatilin de uzatılması kararı çıkınca sınavın kapsamını yeniden değerlendirdik. Yüz yüze görülmeyen ve uzaktan eğitimle desteklenen derslerin telafi süresini ve bunun sınav tarihinde oluşturabileceği takvim değişikliklerini de göz önüne alarak bir değişikliğe gittik. Böylece, LGS'de sadece 8. sınıfın birinci dönemin sonuna kadarki müfredat ve kazanımlarından soruların sorulması kararı verildi.

- 7 Haziran 2020 tarihinde yapılması planlanan sınav tarihinde bir ertelemeye gitmediniz. Neden?

Şu anda 30 Nisan 2020 tarihine kadar okullarımız tatil edildi. Şu anda sınav tarihi ile ilgili bir değişiklik yok. Ancak, Sayın Bakanımızın da açıkladığı gibi koronavirüs salgınının seyrine bağlı olarak Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun tavsiyelerine göre bu kararı önümüzdeki haftalarda yeniden değerlendirme imkanımız olacak.

- Yani sınav tarihini erteleme söz konusu olabilir mi?

Her türlü senaryoya hazırız. Öğrencilerimiz ve velilerimiz rahat olsunlar. Eğer Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu böyle bir karar verirse elbette erteleriz.

- LGS için örnek soru kitapçığı yayınlıyordunuz. Şimdi kapsam değişti. Buna göre sadece birinci dönem müfredat ve kazanımlarına yönelik örnek soru kitapçığı yayımlayacak mısınız?

Evet. Zaten bu değişiklikle ilk örnek soru kitapçığını da yayımladık. Sınav tarihine kadar da her ay yayımlamaya devam edeceğiz.

Kılavuz 3 Nisan'da

- Bakanlık 2019 yılında sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumların ilişkin merkezi sınav başvuru ve uygulama kılavuzunu 3 Nisan tarihinde yayımlamıştı. Bu sene ne zaman yayımlayacaksınız?

Bu sene de tarihte bir değişiklik yok. 3 Nisan 2020 tarihinde kılavuzu yayımlayacağız.

- 3 Nisan tarihinde kılavuzu yayımlayınca öğrenciler başvuru yapmak için panikleyebilirler. Aileler başvuru için okula gitmek zorundalar mı? Bunun önlemini aldınız mı?

Kılavuz yayımlandığında da görülecek. Bu sene koronavirüs önlemleri nedeniyle tüm öğrencilerin sınava kayıtlarını otomatik olarak biz yapacağız. Özel eğitim ve yurt dışı başvuruları gibi bazı istisnalar dışında hiçbir öğrenci ve velimizin bir şey yapmasına gerek yok. Bu sene okul yöneticilerimizin başvuruları onaylama sürecini de iptal ettik. Kayıtlar otomatik olarak yapılacak. İsteyen öğrenci sınava girebilecek.

Sınavlı liselerde kapasite 210 bin

- Geçen sene sınavlı okul kapasitesi yaklaşık 140 bin idi. Sınavlı okul kapasite oluşturma çalışmalarınız tamamlandı mı? Bu sene sınavlı okul kapasitesi ne kadar? Yaklaşık bir rakam verebilir misiniz?

Tüm çalışmalar tamamlandı. Bu sene sınavlı okul kapasitesi yaklaşık 210 bin seviyesinde.

- 180-190 bin bandında bekleniyordu. Bu rakamı aştığını anlıyorum açıklamanızdan.

Yukarda değindiğim sınavlı okulların ülke sathında adaletli dağılımını sağlamak ve erişimini kolaylaştırmak için yaptığımız çalışmalarda bu rakam ortaya çıktı. 2019 ile karşılaştırıldığında da sınavlı okul kapasitesi liseye yerleşecek öğrenci sayısı ile karşılaştırıldığında yaklaşık aynı orana sahip.

- Sınavlı okul kapasitesi oldukça iyi. Peki bu artış lise türlerinde adil dağıtıldı mı?

Hem sınavlı hem de sınavsız lise kapasitesi oluştururken aynı hassasiyeti gösterdik. Tüm okul türlerinde dengeli bir kapasite artışı yapmaya özen gösterdik.

- Öğrenci ve veliler sınavla öğrenci alacak okulları ve kapasitelerini merak ediyor. Bu sene artırdınız mı? Artırdıysanız yaklaşık ne kadar arttı?

Bu sene Bakanlığımız bürokratları ve il müdürlerimiz gerçekten olağan üstü bir çaba sarf ettiler. Bir taraftan liseye geçecek öğrenci sayısı arttı, diğer taraftan illerde deprem önlemleri kapsamında bazı okullarımıza yıkım kararı verildi. Bu verilerle süreci başından itibaren tüm illerimizle koordineli bir şekilde yürüttük. Okul türü değişikliğinden yapımı tamamlanan okulların türlerinde o bölgedeki ihtiyaç durumuna göre değişiklik taleplerine kadar illerimizin kapasite oluşturma taleplerini hemen yerine getirdik. Hemen hemen tüm illerde öğrencilerin tamamı sınavsız okullara yerleşecekmiş gibi sınavsız okul kapasitesi oluşturduk. Ayrıca sınavlı okul kapasitesinde de önemli artış sağladık.

- 2019 yılında 60 ilde sınavla öğrenci alan en az bir Anadolu Lisesi bulunurken 21 ilde merkez ve ilçelerde sınavla öğrenci alan Anadolu Lisesi bulunmuyordu. Bu konuda velilerden çok şikayet alınıyordu. Bu sorunu çözdünüz mü?

2019 yılında özellikle tarihi Anadolu Liselerimizi sınavlı okul kapsamına almıştık. Bu süreçte 21 ilimizde bu adımı atamamıştık. Bu süreci bu yıl tamamlamış olduk. Böylece 81 ilimizde de sınavla öğrenci alan en az bir Anadolu Lisesi olacak. Buradaki ilkemiz sınavlı okulların ülke sathında adaletli dağılımını sağlamak ve erişimini kolaylaştırmak.