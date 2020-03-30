MEB, özel okul bursluluk sınavlarını iptal etti

Bilindiği üzere Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumlan Kanunu kapsamında faaliyette bulunan özel anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, ortaöğretim okulları, çeşitli kurslar, özel öğretim kursları, sosyal etkinlik merkezleri, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları, uzaktan öğretim yapan kuruluşlar, motorlu taşıt sürücüleri kursları, iş makineleri sürücü eğitim kursları, hizmet içi eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, mesleki eğitim merkezleri ile benzeri özel öğretim kurumlan 16-30 Mart 2020 tarihleri arasında tatil edilmişti.

Söz konusu tedbirler kapsamında eğitim kurumlarının tatil süreleri 30 Nisan 2020 tarihine kadar uzatılmış olup yukarıda belirtilen özel öğretim kurumların da belirtilen bu sürede;

1- Özel okullarda önceden planlanan bursluluk sınavları,

2- Özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarının eğitimler sonunda yapılan teorik dersler için e-sınav ve direksiyon eğitimi dersi uygulama sınavları,

3- Özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları ile iş makineleri sürücü eğitim kurslarının eğitimler sonunda yapılan teorik ve uygulama sınavları,

4- Çeşitli kurslar, özel öğretim kursları, uzaktan öğretim yapan kuruluşlar, hizmet içi eğitim merkezlerinde kurs bitirme, seviye tespit ve seviye tamamlama sınavları da dahil öğrenci/kursiyerlerle hiçbir etkinlik yapılmayacaktır.

Özel öğrenci barınma hizmeti veren kurumlar da yukarıda belirtilen süre içerisinde tatil edilecek ancak zorunlu olarak barınma hizmeti alması gereken öğrencilerin bulunması halinde kurumda barınmalarına yönelik önlemler alınacaktır.

Bu süreçte özel öğretim kurumlarında görev yapan yönetici ve eğitim personelinin durumu, kurumda yapılan uzaktan öğretim ve daha sonra yapılacak olan telafi eğitimi çalışmalar da dikkate alınarak 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun ilgili hükümleri gereği 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde kurucu veya kurucu temsilcileri tarafından değerlendirilecektir.

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