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İnfaz paketi kapsamı daraltılarak Meclis'e sunulacak

Uyuşturucu baronları kapsam dışı bırakılırken, satıcılar ve içiciler için bir çalışma yapılması gündemdeydi. Aynı şekilde örgüt yöneticileri kapsam dışı bırakılırken, yardım ve yataklık konusunun üzerinde çalışılacaktı. İnfaz paketiyle ilgili yayınlar bunların çalışılmasının da askıya alınmasına neden oldu. Eğer son bir pürüz çıkmazsa paket daraltılmış haliyle Meclis'e sunulacak.
 30 Mart 2020 08:49
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İnfaz paketi kapsamı daraltılarak Meclis'e sunulacak

Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi, bu hafta Meclis'e sunulması planlanan infaz düzenlemesi hakkında son bilgileri paylaştı.

Selvi köşesinde konuya ilişkin şu bilgileri paylaştı:

CHP, cinsel istismar ve uyuşturucu suçlarının kapsam dışı bırakılmasını önerdi. Düşünce suçu kapsamında cezaevlerinde olanların da pakete dahil edilmesini istedi. İYİ Parti, takipsizlik ya da beraat alan KHK'lıların kamuya döndürülmesini, HDP ise terör suçlarının da af kapsamına alınmasını önerdi. Üzerinde çalışılabilecek bir zemin oluşmuştu. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Uyuşturucu ticareti, cinsel suçlar ve kadına şiddet konusunda hassasiyetimizi bildirdik" dedi. Bunun üzerine sosyal medyada CHP milletvekillerinin de aralarında bulunduğu bir grup "AKP düşünce suçlularını değil, uyuşturucuyu serbest bırakıyor" gibi "AKP'nin cinsel suçları ve kadına şiddeti serbest bırakmasına izin vermeyeceğiz" tarzında bir kampanya başlatıldı. Bu yaklaşım, süreci olumsuz etkiledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve AK Parti grup başkanvekilleriyle yaptığı toplantıda "Ortada fol yok yumurta yokken, henüz muhalefet partilerinin görüşleri alınıyorken, bazı muhalefet milletvekilleri ve sosyal medyada birileri 'AK Parti cinsel istismar suçlarını affediyor' diye haksız suçlamalarda bulunuyorlar. Yok böyle bir şey" diye tepki göstermişti.

Erdoğan daha önce de uyuşturucuyla ilgili baronlar ve satıcılar konusunda ayrım yapılması teklifi geldiğinde "Uyuşturucuyu affa karşıyım. Beni ikna edemezsiniz" diye tepki göstermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, o toplantıda iki önemli talimat vermişti.

1- Terör, kadına ve çocuğa cinsel istismar ve kadına şiddet, adam öldürmeyle uyuşturucu kesinlikle kapsam dışında tutulacak.

2- MHP'nin hassasiyetleri dikkate alınacak.

Hafta sonu AK Parti ve MHP, ortak bir çalışma yaptı. Paket daraltıldı.

1- Terör,

2- Cinsel suçlar,

3- Kadına şiddet,

4- Adam öldürme kesin olarak paket dışında kaldı.

Uyuşturucu baronları kapsam dışı bırakılırken, satıcılar ve içiciler için bir çalışma yapılması gündemdeydi. Aynı şekilde örgüt yöneticileri kapsam dışı bırakılırken, yardım ve yataklık konusunun üzerinde çalışılacaktı. İnfaz paketiyle ilgili yayınlar bunların çalışılmasının da askıya alınmasına neden oldu. Eğer son bir pürüz çıkmazsa paket daraltılmış haliyle Meclis'e sunulacak.

2. Yargı Paketi görüşmeleri başlıyor
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