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Evde kalanlar ekmek yapmaya başladı, talep yüzde 1500 arttı

Koronavirüs salgını nedeniyle evlerine kapanan vatandaşlar daha güvenli ve hijyenik olduğu gerekçesiyle evde ekmek yapmaya başladı. Özellikle dijital tüketim trendinde ekmek yapma makinesi en üst sırada yer aldı.
 30 Mart 2020 09:01
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Evde kalanlar ekmek yapmaya başladı, talep yüzde 1500 arttı

Koronavirüs salgını nedeniyle evlerine kapanan vatandaşlar daha güvenli ve hijyenik olduğu gerekçesiyle evde ekmek yapmaya başladı. Özellikle dijital tüketim trendinde ekmek yapma makinesi en üst sırada yer aldı. Yapılan bir araştırmaya göre, son 10 gün içinde ekmek yapma makinesine olan talep yüzde 1500 arttı. Talep rekoru nedeniyle e-ticaret sitelerinde makinenin fiyatı 3 bin liraya kadar çıkarken ürüne tükenmek üzere ibaresi eklendi.

Koronavirüs salgını sebebiyle evde kal uyarılarını dikkate alan insanların dijital tüketimi arttı. Evde geçirilen sürenin uzamasıyla vatandaşlar, dışarıdan almak zorunda kaldığı bazı ihtiyaçlarını evde yapmaya başladı. Onların başında da ekmek yapımı geliyor. Bir e-ticaret sitesinde ekmek yapma makinesine olan talep yüzde 1500 arttı. Talebin bu kadar çok olması fiyatlara da yansıdı. E-ticaret sitelerinde makinenin fiyatı 3 bin liraya kadar çıkarken ürüne tükenmek üzere ibaresi eklendi.

Özellikle evde olan vatandaşların birçoğu ekmek yapma makinesi aldı. Ayrıca, hamur yoğurma makinesi yardımıyla yaptığı hamuru fırında pişirip, ekmek ihtiyacını dışarı çıkmadan karşılayan kesimde de artış gözlendi.Evde kendi ekmeğini yapanlar kapılarını Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açarak evde ekmek nasıl yaptıklarını anlattı.
DHA
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