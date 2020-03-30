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Yeni Rektör Görevde Yükselme Sınavını sonuçlandırmalı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğüne yeni atanan Prof. Dr. Şükrü BEYDEMİR göreve gelir gelmez idari personelde mağduriyet yaratan bir karar aldı!
 30 Mart 2020 12:00
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Yeni Rektör Görevde Yükselme Sınavını sonuçlandırmalı

Bilindiği üzere, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü görevine, 03 Mart 2020 tarihli 2020/91 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Prof. Dr. Şükrü BEYDEMİR'in atanması uygun görülmüştür.

Söz konusu atamadan önce Rektörlük görevini yürüten Prof. Dr. İbrahim TAŞ, 2 Eylül 2019 tarihinde görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açmış, yazılı aşamayı tamamlamış, sözlü sınava girecek adaylar kesinleştikten sonra mülakatı gerçekleştiremeden görevi sona ermiştir.

Olayın detaylı seyri şu şekilde ilerlemiştir;

1- Önceki rektör görevde iken, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavı duyurusu 02 Eylül 2019 tarihinde ilan edilmiştir. (Duyuru için TIKLAYINIZ.)

2- Yazılı sınava başvuran 59 kişinin isminin olduğu liste yine 12 Eylül 2019 tarihinde üniversitenin resmi sitesinden ilan edilmiştir. (Duyuru için TIKLAYINIZ. )

3- Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylara ilişkin kesinleşmiş liste 4 Ekim 2019 tarihinde yayımlanmıştır.(Duyuru için TIKLAYINIZ. )

4- 07 Ekim 2019 tarihinde yapılacak olan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yazılı Sınav Ücreti (150 TL) duyurusu yapılmıştır. (Duyuru için TIKLAYINIZ. )

5- 23 Ekim 2019 tarihinde Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavının yapılacağı yer duyurusu yapılmıştır. (Duyuru için TIKLAYINIZ.)

6- Üniversite tarafından 27 Ekim 2019 tarihinde yapılan görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavı kesinleşen sınav sonuçları alfabetik sıraya göre 21 Kasım 2019 tarihinde yayımlanmıştır. (Duyuru için TIKLAYINIZ. )

7- Önceki Rektör Prof. Dr. İbrahim TAŞ tarafından sınava girecek adaylara 2020 yılı girmeden sürecin tamamlanacağı ve sözlü sınavın yapılacağı sözü verilmesine rağmen mülakat tarihi açıklanmamıştır.

Yeni rektör, göreve geldikten kısa bir süre sonra önceki rektör döneminde açılan ve yukarıda ayrıntılı bir şekilde aşamalarını özetlediğimiz Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavını iptal ederek; Şube Müdürlüğü için 15, Şeflik için 15, Memurluk ve Bilgisayar İşletmenliği sınavı için 4 kişi ile Bilgisayar Mühendisliği ve Makine Mühendisliği sınavına girecek 5 kişi olmak üzere toplam 39 memurunu mağdur eden bir karar almıştır.

Bu adaylar, görev yaptıkları üniversitelerine güvenerek sınava hazırlanmış, nitekim yazılı sınavdan başarılı olarak sözlüye girmeye hak kazanmışlardır. Hatta, bütün adaylar 150 TL gibi bir ücrette yatırmıştır.

Ancak, yeni rektör "devlette devamlılığın esas" ve "idari hizmetlerin bir bütün" olduğunu hayırlı olsun ziyaretlerinden unutmuş olacak ki, memurunu mağdur eden bir karara imza atmıştır.

Öte yandan, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 2007 yılında kurulmuş, 13 yıllık bir üniversitedir. Kuruluş aşamasında idari hizmetlerde hiyerarşiyi sağlamak ve yetiştirilen elemanların kariyer ilkesi çerçevesinde yükselmelerine imkan vermek ve olanak sağlamak en tabii görevdir. Keyfi alınan bu kararın adaylarda oluşturduğu "haklı beklenti" idareye duyulan güveni sarstığı gibi, idare mahkemesi nezdinde açılacak davalarda iptal edilmesi de kuvvetle muhtemeldir.

Bu kapsamda, yeni rektör Prof. Dr. Şükrü BEYDEMİR görevinin daha başlarında aldığı bu keyfi karartan bir an evvel dönerek, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde görevli idari personeli mağdur eden kararından vazgeçmelidir!

İŞTE İPTAL YAZISI
Memurlar.Net - Özel

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