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Prim ve vergi borcu olana da destek var

Corona virüsü salgını ile mücadelede istihdamı korumak için hayata geçirilen kısa çalışma ödeneği binlerce şirkete nefes aldırdı. İşçilerin tamamı için yararlanabilecek ödenek için asgari çalışan sayısı şartı da yok
 30 Mart 2020 09:21
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Prim ve vergi borcu olana da destek var

Hükümetin corona virüsü salgını ile mücadelede istihdamı korumak, deneyimli personelin çıkarılmasını önlemek için yaşama geçirdiği kısa çalışma ödeneği binlerce şirkete nefes aldırdı. Firmalar ödenek için onay almaya başladı. Türkiye İş Kurumu, şirketlerin zorluk yaşamaması için başvuru sürecini sadeleştirdi, çalışan listesi, işin yavaşladığı ya da durduğuna dair belgeyle başvuruda sorun yaşanmaması için birebir temasa geçiliyor. İşçilerin tamamı için yararlanabileceği kısa çalışma ödeneğinden prim, vergi borcu olan da yararlanabilecek. Daha önce ödenekten yararlanan virüs kapsamında bir kez daha başvurabilecek. Başvuruyu çalışan değil işveren yapacak, yabancı işçiler için de başvurulabilecek.

Faaliyetim tamamen durdu kaç işçi için yararlanabilirim?

Kısa çalışma ödeneğinin azami süresi 3 ay. Talebin uygun bulunması durumunda işçilerden prim ödeme şartlarını sağlayanlara ödeme yapılacak.

İşyerinin kısa çalışma yapması için asgari çalışan sayısı şartı var mı?

Kısa çalışma uygulamasından yararlanmak için asgari çalışan sayısı şartı bulunmuyor.

Kısa çalışmadan yararlanıyorum, koronavirüs nedeni ile de yararlanabilir miyim?

Farklı bir gerekçeyle yararlanmış olan işyerleri de Kovid-19 kapsamında kısa çalışmadan yararlanabilir.

Salgın nedeniyle faaliyetlerimi durdurdum, uygunluk tespiti için hangi evrakı göndermeliyim?

İşletme ruhsatı belgeleri yeterli olacak. İşverenin yönetimsel kararı kapsamında faaliyeti durdurulan veya azaltılan işyerlerinde incelemelerde yönetim kararı gibi belgeler yeterli olacak.

Bir işçi olarak doğrudan kendim kısa çalışma için başvuruda bulunabilir miyim?

Hayır, kısa çalışma başvurusunu işverenin yapması gerekiyor.

Bugün başvuru yaptım, başvurum ne kadar sürede tamamlanır?

Başvurular uygunluk tespiti amacıyla rehberlik ve teftiş başkanlığına gönderilecek. Sonuç hızlı şekilde işverene bildirilecek.

Verdiğim kısa çalışma yapacak işçi listesinde değişiklik yapmam mümkün mü?

Uygunluk tespiti sonrası yeni işçi için talepte bulunulabilir. Ancak bu durum yeni talep anlamına geliyor.

Kısa çalışmadan yararlanabilmek için faaliyet ne kadar azaltılmalıdır?

Haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması, işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması gerekiyor.

Müfettişin yapacağı uygunluk tespiti ne demektir?

İş müfettişleri tarafından yapılan inceleme faaliyetlerini ifade ediyor. Örneğin Covid-19 salgınından olumsuz etkilenilmişse bu durumun tespiti anlamını taşıyor.

Kabul edilirse, personelim ne kadar maaş alabilir?

Ödenek sigortalının 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak brüt kazancının yüzde 60'ı kadar yatırılıyor. Ödenek miktarı aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150'sini geçemeyecek. Bin 752 lira ile 4 bin 380 lira aralığında ödeme yapılacak.

Kısa çalışma talebim uygun bulundu, işçilerim ne zaman ödeme alır?

Ödenek çalışmadığı süreler için işçinin kendisine ve aylık olarak her ayın beşinde ödenir.

Hazal Ateş

Adım adım borçları yapılandırma rehberi
Sabah
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