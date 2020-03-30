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12 milyon emekliye 4 günde ikramiye

Corona virüsü tedbirleri kapsamında 12 milyon emeklinin bayram ikramiyeleri öne çekildi. İkramiyeler 7-11 Nisan'da ödenecek
 30 Mart 2020 09:26
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12 milyon emekliye 4 günde ikramiye

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı tedbir paketi kapsamında 12 milyon emeklinin bayram ikramiyeleri öne çekildi. Bayram ikramiyeleri 7-11 Nisan tarihlerinde ödenecek. Buna göre SSK'lılar 7-10 Nisan tarihleri arasında, Bağ-Kur'lular ve Emekli Sandığı emeklileri de 11 Nisan'da bayram ikramiyesi alacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bayram ikramiyesi ödemelerini yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında öne çektiklerini belirterek ödeme takviminin ayrıntılarını açıkladı. Buna göre, SSK'lı olanlara tahsis numarasının son rakamına göre; 17, 18, 19 olanlar için 7 Nisan, 20, 21, 22 olanlar için 8 Nisan, 23, 24 olanlar için 9 Nisan, 25, 26 olanlar için 10 Nisan'da, 4b (Bağ-Kur) ve (Emekli Sandığı) kapsamında olanlara ise 11 Nisan'da ödenecek.

KAMU EVE GÖNDERİYOR

Salgının en fazla yaşlıları etkilediğini anımsatan Selçuk, "Kamu bankaları 76 yaş üstü yaşlılarımızın aylıklarını evinde ödüyor. Emekli aylığını PTT'den alan 65 yaş üstü vatandaşlarımızın da istekleri halinde, ikramiyeleri SGK ve PTT arasındaki protokol gereği evlerine teslim ediliyor. Evden çıkmamaları için hizmeti yaşlılarımıza götürüyoruz. Evde kalın hizmeti kapınıza getirelim" dedi.

Evden çıkmayan 65 yaş üstü vatandaşlar ile kronik hastalara destek için kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" evden maaş, aylık ödenmesi konusunda da yardım ediyor. Sokağa çıkma yasağı olan ve kimsesi bulunmayanlar 112, 155, 156'yı arayıp maaş ve aylık konusunda talepte bulunanlara ilişkin talep listesi oluşturuluyor.

KİM NE KADAR İKRAMİYE ALACAK?

* Emekli: 1000 TL

* Ölüm aylığı (yüzde 75): 750 TL

* Ölüm aylığı (yüzde 50): 500 TL

* Ölüm aylığı (yüzde 25): 250 TL

* 2 aylık alana yüksek dosya üzerinden ödenecek.

Sürekli iş göremezlik ödeneğinde "iş göremezlik" derecesi oranında.

ÖDEME TAKVİMİ NASIL OLACAK?

SSK'lı olanlar tahsis numarasına göre son rakamı 17-18-19 olanlar 7 Nisan, 20-21-22 olanlar 8 Nisan; 23-24 olanlar için 9 Nisan, 25-26 olanlar için 10 Nisan'da bayram ikramiyesi alacak. Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındakiler 11 Nisan'da ödenecek.

Hazal Ateş
Sabah
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