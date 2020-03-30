Emniyet'ten, 175. kuruluş yılı kutlamalarına dair yazı

Emniyet Teşkilatının 175. Kuruluş Yıl Dönümü kutlamalarının 06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında Emniyet Genel Müdürlüğü Tören Yönetmeliği hükümleri kapsamında gerçekleştirileceği bildirilmiş, ancak Çin'in wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının ülkemizde de yayılmasını engellemek amacıyla geniş çaplı tedbirler alınması İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 13 Mart tarihindeki yazısıyla bildirilmiştir.

Alınan tedbirler kapsamında; Emniyet Teşkilatı'nın 175. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlamaları ile ilgili olarak Polis Şehitlikleri Ziyaretleri ve Valilikler, Kaymakamlıklar önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması programlarının makul seviyede katılımcıyla (15-20 kişi) gerçekleştirilmesi, randevu alınması halinde devlet büyüklerinin ziyaret edilmesi ve diğer planlanan tüm etkinliklerin ise iptal edilmesi hususlarının Emniyet Genel Müdürü tarafından gereğinin yapılması istenmiştir.