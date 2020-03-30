1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakanlığı'nın verileri doğru mu? Ateş Kara açıkladı

Sosyal medyada yer alan ve bazı illerde fazla sayıda mezarların açıldığı iddiaları Habertürk'te gündeme geldi. Fatih Altaylı, Sağlık Bakanlığı'nın verilerini sordu Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara açıkladı.
 30 Mart 2020 09:50
Yazdır
Bakanlığı'nın verileri doğru mu? Ateş Kara açıkladı

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs verilerinin sahadaki verilerden farklı olmadığını söyledi. Türkiye'nin koronavirüs vaka grafiğini de değerlendiren Kara, alınan önlemlerin sonuç verdiğini ancak yeterli olmadığını kaydetti.

Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sorularını cevaplayan Prof. Dr. Ateş Kara, sosyal medyada vakalarda ilgili ortaya atılan iddiaları değerlendirdi. Canlı yayında Sağlık Bakanlığı'nın verilerini değerlendiren Kara şöyle konuştu:

"Hastanede yatan hasta sayısını ya da yoğun bakımdaki hasta sayısının çok fazla saklanabileceğini, rakamların da çok farklı olacağını düşünmüyorum. Belki bir iki kişi fark edebilir, belki yüzde bir farklı olabilir ama öyle çok büyük farklar olabileceğini düşünmüyorum. Kayıplar konusundaysa açıkçası hiç farkın olabileceğini düşünmüyorum, düşünmek de istemiyorum.

Türkiye'nin grafiği ne anlama geliyor?

Erken dönemde yakalanan hastaların temaslarına hızla ulaşıldı. Takibi içerisinde de testleri hızla yapıldı. O nedenle de vakalar erken yakalanmaya başladı. Onun için de yükselme biraz dik. Dikkat ederseniz Güney Kore'nin de başlangıçtaki yükselmesi dikti. Mühim olan dik olmasından ziyade artışın geometrik veya logaritmik olup olmadığı. Türkiye'deki artışa bakılırsa en yüksek ulaştığımız rakam 2 bin 100 rakamına ulaştık. Sonraki rakam bin 700 bin 800 gibi gidiyor. Eğer böyle kalabilirsek açıkçası biz başarıyı yakalarız.

"İzolasyonda başarılıyız ama.."

Bu hastalığın bulaşma oranı bir kişi beş ile altı kişiye bulaştırıyor. Kolay olması için beş rakamını alırsak ve bizim müdahalemiz olmasa gidişat şöyle olurdu. Bir den 5'e, 5'ten 25'e, 25'ten 125'e oradan 625'e ve ondan sonra da katlanacak şekilde devam ederdi. Şu anda gördüğümüz rakam bin 500 ile iki bin 500 arasında seyrediyor son bir haftadır.

Bu şunu gösteriyor. Belli noktada izolasyonda başarılıyız belli noktada takipte başarılıyız. Şunu da gösteriyor aynı zamanda izolasyonda veya kişileri karantinada tutmakta hayal ettiğimiz kadar da başarılı olmadığımızı. Onun için cuma günü ek önlemler önerildi onlar da hemen uygulamaya konuldu."
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Başkentte toplu ulaşım aracı kullanımının yüzde 84 azaldı
30 Mart 2020 12:20		 Örenci Köyü'ndeki 3 yurt binası sağlık çalışanlarına tahsis edildi
30 Mart 2020 12:11
Valilik 'askerlerin koronavirüse yakalandığı' iddialarını yalanladı
30 Mart 2020 12:07		 Yeni Rektör Görevde Yükselme Sınavını sonuçlandırmalı
30 Mart 2020 12:00
Sağlık Bakan Yardımcısı 'N95 maske'nin kullanım alanlarını paylaştı
30 Mart 2020 11:51		 1000 TL'lik yardım 1 Nisan'da yatırılacak
30 Mart 2020 11:23
Ankara Büyükşehir, salgınlar için gerekli olanlar dışındaki ihaleleri erteledi
30 Mart 2020 11:17		 Mahalle, Köy ve beldelerinde karantina uygulanan iller
30 Mart 2020 11:13
Umre'den dönenler hakkında 'karantina' kararı belli oldu
30 Mart 2020 11:11		 Seyahat izin belgesi başvurusu e-devletten yapılacak
30 Mart 2020 10:47
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:20 - Başkentte toplu ulaşım aracı kullanımının yüzde 84 azaldı12:13 - Kapalıçarşı'da kuyumcu soymaya çalışanlara bekçiler engel oldu12:11 - Örenci Köyü'ndeki 3 yurt binası sağlık çalışanlarına tahsis edildi12:07 - Valilik 'askerlerin koronavirüse yakalandığı' iddialarını yalanladı12:05 - Kamuda çalışan eczacının yaptığı dezenfektan, 81 ile örnek oldu12:03 - Gün ortasında dolar yükselişte12:00 - Yeni Rektör Görevde Yükselme Sınavını sonuçlandırmalı11:59 - Rektör Oğurlu: Virüsü bilerek bulaştıran, adam öldürmekten yargılanabilir11:56 - Kadınlar günlerini, görüntülü sohbetle yapmaya başladı11:52 - Brent petrol, son 18 yılın en düşük seviyesine indi
11:51 - Sağlık Bakan Yardımcısı 'N95 maske'nin kullanım alanlarını paylaştı11:48 - Facebook, Koronavirüs Bilgi Merkezi'ni Türkçe olarak kullanıma sundu11:47 - Ankara'da, nikahlar bahçede kıyılıyor11:46 - Ünlü dizinin yeni bölümünü 'evde kalan' oyuncular çekti11:30 - MEB, okul öncesi aidat ücretlerinin alınmayacağını açıkladı11:28 - Van'da adliye binası önünde silahlı 3 kişi yakalandı11:25 - Gram altın 338,9 lira seviyelerinde11:23 - 1000 TL'lik yardım 1 Nisan'da yatırılacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, koronavirüsle mücadelede Bilim Kurulunu yetkili kılmış olmasını;
ÇOK OKUNANLAR
Mahalle, Köy ve beldelerinde karantina uygulanan iller
Bakan Koca, cenaze sistemindeki verilere açıklık getirdi
Benzine bu gece indirim, motorine zam bekleniyor
Seyahat izin belgesi başvurusu e-devletten yapılacak
Okul öncesi veya ilköğretimde çocuğu olan çalışanlara idari izin verilmesi zorunlu mu?
Abdurrahim Albayrak'a Çin'den gelen ilaçla tedavi
İstanbul'daki 'ev partisi' rezilliğine 11 gözaltı
Koronavirüs ilacı 7 ülkede denenmeye başlandı
Kurallara uymayan illerin valilerine uyarı
İnfazda kritik hafta: 6 suç kapsam dışı sayılacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Sehir bazinda karantina uygulaması 1
birfikrimvar 2
meydanokuyorum 1
Ekmek arası ıspanak 4
Evde kal yaz 2868 e gönder 4
şey 1
whatsapp grupları 3
erkan petekkaya'nın evde kal videosu 1
yağmurda ıslanmaktan keyif almak 6
koronavirüs için papazların avrupa şehirlerini kutsaması 3
SON İLANLAR
Van 2 Nisan Polisevi İşçi Alım İlanı
Kayacık Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Aksaz Onarım Destek Kom. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi ÖğretimÜyesi Alım İlanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi sözleşmeli 24 personel alacak
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi sözleşmeli 2 personel alacak
Bingöl Belediyesi 5 personel alacak
Samsun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam