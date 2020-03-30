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Koronavirüs ilacı 7 ülkede denenmeye başlandı

Küresel bir panik yaratan corona virüsü ile ilgili umut verici bir açıklama ilaç şirketleri Sanofi ve Regeneron Pharmaceuticals'tan geldi. İki şirket Kevzara isimli ilacın 7 ülkedeki Covid-19 hastaları üzerinde denenmeye başladığını duyurdu.
 30 Mart 2020 10:00
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Koronavirüs ilacı 7 ülkede denenmeye başlandı

Dünya çapında 723 binden fazla insanı hasta eden corona virüsü ile ilgili flaş bir açıklama Sanofi ve Regeneron Pharmaceuticals isimli şirketlerden geldi. İki şirket, Kevzara olarak bilinen ilacın geliştirilmiş halini hastalar üzerinde test etmeye başladıklarını duyurdu.

Geçen hafta içerisinde ABD'de ilacın hastalar üzerinde test edildiğini açıklayan şirketler, bağışıklık sistemini etkileyen ilacın İtalya, İspanya, Almanya, Fransa, Kanada ve Rusya'da da hastalar üzerinde deneneceğini duyurdu.

Şirketler son denemelerin yaklaşık 300 hasta üzerinde gerçekleşeceğini duyurdu. Deneme sürecine katılacak kişilerin özellikle Covid-19'dan dolayı çok ağır ve durumu kritik hastalardan seçildiği belirtildi.

SİTOKİN FIRTINASINI DURDURACAK

Doktorlar ve bilim insanları corona virüsünün sitokin fırtınası olarak da bilinen bağışıklık sisteminin aşırı tepki vererek organlara saldırmasına sebep olduğunu düşünürken, bu ilaçlar ile bağışıklık sisteminin yönlendirilebilmesini umuyor.

Reuters'ın haberinde Regeneron'un ABD'deki deneme sürecini yönettiği ve Sanofi'nin de ABD'nin dışındaki bölgelerde çalışmalarına devam ettiği açıklandı.
Memurlar.Net
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