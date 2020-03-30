Benzine bu gece indirim, motorine zam bekleniyor

Uluslararası petrol fiyatlarındaki değişim nedeniyle akaryakıt fiyatlarında sürekli bir dalgalanma yaşanıyor.

Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre, salı gününden gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 8 kuruş fiyat indirimi, motorin grubunda ise 6 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

En son 28 Mart tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzine 13 kuruş zam gelmişti.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.