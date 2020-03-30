Benzine bu gece indirim, motorine zam bekleniyor
|30 Mart 2020 10:05
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Uluslararası petrol fiyatlarındaki değişim nedeniyle akaryakıt fiyatlarında sürekli bir dalgalanma yaşanıyor.
Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre, salı gününden gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 8 kuruş fiyat indirimi, motorin grubunda ise 6 kuruş fiyat artışı bekleniyor.
En son 28 Mart tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzine 13 kuruş zam gelmişti.
AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat ArtışıEPGİS (@trepgis) March 27, 2020
28/03/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere
Benzinde 13 Krş/Lt
pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.
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