1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Benzine bu gece indirim, motorine zam bekleniyor

Uluslarası petrol fiyatlarındaki değişim sebebiyle benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 8 kuruş fiyat indirimi, motorin grubunda ise 6 kuruş fiyat artışı beklenmektedir.
 30 Mart 2020 10:05
Yazdır
Benzine bu gece indirim, motorine zam bekleniyor

Uluslararası petrol fiyatlarındaki değişim nedeniyle akaryakıt fiyatlarında sürekli bir dalgalanma yaşanıyor.

Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre, salı gününden gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 8 kuruş fiyat indirimi, motorin grubunda ise 6 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

En son 28 Mart tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzine 13 kuruş zam gelmişti.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
14 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sarımsak fiyatlar 60 liraya kadar çıktı
29 Mart 2020 15:14		 Limon kalkan oldu fiyat 18 lirayı gördü
29 Mart 2020 07:45
Yaş zencefil fiyatı ikiye katladı
28 Mart 2020 18:13		 Fırsatçılar pes dedirtti: 90 liralık bilet 280 lira oldu
28 Mart 2020 15:07
Brent petrolün varili 25 doların altına düştü
27 Mart 2020 18:01		 Benzine 13 kuruş zam yapıldı
27 Mart 2020 16:14
2020'nin 2. çeyreğinde elektriğe zam yapılmayacak
26 Mart 2020 14:04		 Sarımsağın kilosu 90 liraya kadar yükseldi
26 Mart 2020 14:02
Edirne Belediyesi, suya yüzde 50 indirim yaptı
25 Mart 2020 19:58		 Benzine 7 kuruş zam yapıldı
25 Mart 2020 17:25
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:20 - Başkentte toplu ulaşım aracı kullanımının yüzde 84 azaldı12:13 - Kapalıçarşı'da kuyumcu soymaya çalışanlara bekçiler engel oldu12:11 - Örenci Köyü'ndeki 3 yurt binası sağlık çalışanlarına tahsis edildi12:07 - Valilik 'askerlerin koronavirüse yakalandığı' iddialarını yalanladı12:05 - Kamuda çalışan eczacının yaptığı dezenfektan, 81 ile örnek oldu12:03 - Gün ortasında dolar yükselişte12:00 - Yeni Rektör Görevde Yükselme Sınavını sonuçlandırmalı11:59 - Rektör Oğurlu: Virüsü bilerek bulaştıran, adam öldürmekten yargılanabilir11:56 - Kadınlar günlerini, görüntülü sohbetle yapmaya başladı11:52 - Brent petrol, son 18 yılın en düşük seviyesine indi
11:51 - Sağlık Bakan Yardımcısı 'N95 maske'nin kullanım alanlarını paylaştı11:48 - Facebook, Koronavirüs Bilgi Merkezi'ni Türkçe olarak kullanıma sundu11:47 - Ankara'da, nikahlar bahçede kıyılıyor11:46 - Ünlü dizinin yeni bölümünü 'evde kalan' oyuncular çekti11:30 - MEB, okul öncesi aidat ücretlerinin alınmayacağını açıkladı11:28 - Van'da adliye binası önünde silahlı 3 kişi yakalandı11:25 - Gram altın 338,9 lira seviyelerinde11:23 - 1000 TL'lik yardım 1 Nisan'da yatırılacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, koronavirüsle mücadelede Bilim Kurulunu yetkili kılmış olmasını;
ÇOK OKUNANLAR
Mahalle, Köy ve beldelerinde karantina uygulanan iller
Bakan Koca, cenaze sistemindeki verilere açıklık getirdi
Benzine bu gece indirim, motorine zam bekleniyor
Seyahat izin belgesi başvurusu e-devletten yapılacak
Okul öncesi veya ilköğretimde çocuğu olan çalışanlara idari izin verilmesi zorunlu mu?
Abdurrahim Albayrak'a Çin'den gelen ilaçla tedavi
İstanbul'daki 'ev partisi' rezilliğine 11 gözaltı
Koronavirüs ilacı 7 ülkede denenmeye başlandı
Kurallara uymayan illerin valilerine uyarı
İnfazda kritik hafta: 6 suç kapsam dışı sayılacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
şey 1
meydanokuyorum 1
Saglik calisanlarina 3 ay boyunca istifa yasağı 1
corona virüs vaka sayısı 5
karanlık 1
1929'da 3359 çocuğun açlıktan ölmesi 1
yağmurda ıslanmaktan keyif almak 6
sıkıldım yeminle 1
Gönüllü karantina şartlarına harfiyen riayet etmeliyiz 1
SağlığımızlaOynamaİBB 1
SON İLANLAR
Van 2 Nisan Polisevi İşçi Alım İlanı
Kayacık Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Aksaz Onarım Destek Kom. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi ÖğretimÜyesi Alım İlanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi sözleşmeli 24 personel alacak
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi sözleşmeli 2 personel alacak
Bingöl Belediyesi 5 personel alacak
Samsun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam