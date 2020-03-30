1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Borsa, haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,21 azalarak 87.937,02 puana geriledi.
 30 Mart 2020 10:08
Yazdır
Borsa, haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,21 azalarak 87.937,02 puana geriledi.

Açılışta BIST 100 endeksi, 188,02 puan ve yüzde 0,21 değer kaybederek 87.937,02 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,25 ve holding endeksi yüzde 0,05 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,90 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 2,83 ile ulaştırma oldu.

Geçen haftanın son işlem gününde yüzde 3,72 değer kaybederek 88.125,04 puana inen BIST 100 endeksi, haftalık bazda ise yüzde 2,71 yükseldi.

Küresel piyasalarda, geçen hafta ekonomi teşvikleri ile etkili olan iyimserlik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışı ile törpülenirken, yeni haftanın açılışında Asya borsaları ve petrol fiyatlarında sert düşüşler görülüyor.

Analistler, bu hafta, yurt içinde cuma günü açıklanacak enflasyon, yurt dışında ise çarşamba günü dünya genelinde yayımlanacak nihai PMI'lar ve cuma günü ABD'nin istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini bildirdi.

Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 85.000 ve 82.500 seviyelerinin destek, 88.500 ve 92.000'in direnç konumunda olduğunu kaydetti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Gün ortasında dolar yükselişte
30 Mart 2020 12:03		 Gram altın 338,9 lira seviyelerinde
30 Mart 2020 11:25
Güne başlarken döviz fiyatları
30 Mart 2020 09:59		 Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
27 Mart 2020 19:29
Borsa günü düşüşle tamamladı
27 Mart 2020 18:28		 Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?
27 Mart 2020 18:05
Gün sonu döviz fiyatları
27 Mart 2020 17:46		 Altın yükselişini bugün de sürdürdü
27 Mart 2020 17:37
Borsa günün ilk yarısında geriledi
27 Mart 2020 13:13		 Çeyrek altın ne kadar oldu?
27 Mart 2020 12:47
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:20 - Başkentte toplu ulaşım aracı kullanımının yüzde 84 azaldı12:13 - Kapalıçarşı'da kuyumcu soymaya çalışanlara bekçiler engel oldu12:11 - Örenci Köyü'ndeki 3 yurt binası sağlık çalışanlarına tahsis edildi12:07 - Valilik 'askerlerin koronavirüse yakalandığı' iddialarını yalanladı12:05 - Kamuda çalışan eczacının yaptığı dezenfektan, 81 ile örnek oldu12:03 - Gün ortasında dolar yükselişte12:00 - Yeni Rektör Görevde Yükselme Sınavını sonuçlandırmalı11:59 - Rektör Oğurlu: Virüsü bilerek bulaştıran, adam öldürmekten yargılanabilir11:56 - Kadınlar günlerini, görüntülü sohbetle yapmaya başladı11:52 - Brent petrol, son 18 yılın en düşük seviyesine indi
11:51 - Sağlık Bakan Yardımcısı 'N95 maske'nin kullanım alanlarını paylaştı11:48 - Facebook, Koronavirüs Bilgi Merkezi'ni Türkçe olarak kullanıma sundu11:47 - Ankara'da, nikahlar bahçede kıyılıyor11:46 - Ünlü dizinin yeni bölümünü 'evde kalan' oyuncular çekti11:30 - MEB, okul öncesi aidat ücretlerinin alınmayacağını açıkladı11:28 - Van'da adliye binası önünde silahlı 3 kişi yakalandı11:25 - Gram altın 338,9 lira seviyelerinde11:23 - 1000 TL'lik yardım 1 Nisan'da yatırılacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, koronavirüsle mücadelede Bilim Kurulunu yetkili kılmış olmasını;
ÇOK OKUNANLAR
Mahalle, Köy ve beldelerinde karantina uygulanan iller
Bakan Koca, cenaze sistemindeki verilere açıklık getirdi
Benzine bu gece indirim, motorine zam bekleniyor
Seyahat izin belgesi başvurusu e-devletten yapılacak
Okul öncesi veya ilköğretimde çocuğu olan çalışanlara idari izin verilmesi zorunlu mu?
Abdurrahim Albayrak'a Çin'den gelen ilaçla tedavi
İstanbul'daki 'ev partisi' rezilliğine 11 gözaltı
Koronavirüs ilacı 7 ülkede denenmeye başlandı
Kurallara uymayan illerin valilerine uyarı
İnfazda kritik hafta: 6 suç kapsam dışı sayılacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
27.03.2020 cumhurbaşkanı erdoğan'in aciklamalari 1
yusuf ve zevcesine ait düğün davetiyesi 1
Bilgilendirme 1
koronavirüs için papazların avrupa şehirlerini kutsaması 3
SağlığımızlaOynamaİBB 1
Sehir bazinda karantina uygulaması 1
lanet 4
Saglik calisanlarina 3 ay boyunca istifa yasağı 1
Evde kal yaz 2868 e gönder 4
yağmurda ıslanmaktan keyif almak 6
SON İLANLAR
Van 2 Nisan Polisevi İşçi Alım İlanı
Kayacık Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Aksaz Onarım Destek Kom. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi ÖğretimÜyesi Alım İlanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi sözleşmeli 24 personel alacak
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi sözleşmeli 2 personel alacak
Bingöl Belediyesi 5 personel alacak
Samsun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam