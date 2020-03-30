Borsa, haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,21 azalarak 87.937,02 puana geriledi.

Açılışta BIST 100 endeksi, 188,02 puan ve yüzde 0,21 değer kaybederek 87.937,02 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,25 ve holding endeksi yüzde 0,05 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,90 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 2,83 ile ulaştırma oldu.

Geçen haftanın son işlem gününde yüzde 3,72 değer kaybederek 88.125,04 puana inen BIST 100 endeksi, haftalık bazda ise yüzde 2,71 yükseldi.

Küresel piyasalarda, geçen hafta ekonomi teşvikleri ile etkili olan iyimserlik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışı ile törpülenirken, yeni haftanın açılışında Asya borsaları ve petrol fiyatlarında sert düşüşler görülüyor.

Analistler, bu hafta, yurt içinde cuma günü açıklanacak enflasyon, yurt dışında ise çarşamba günü dünya genelinde yayımlanacak nihai PMI'lar ve cuma günü ABD'nin istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini bildirdi.

Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 85.000 ve 82.500 seviyelerinin destek, 88.500 ve 92.000'in direnç konumunda olduğunu kaydetti.