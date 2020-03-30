Polisi bıçaklayan şüpheli silahla bacağından vurulup yakalandı
|30 Mart 2020 10:31
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Adana'da, kavga ihbarına giden bir polisi bıçakla yaralayan şüpheli silahla bacağından vurularak yakalandı.Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Şehit Duran Mahallesi'nde kavga eden kişiler olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.Olay yerine ulaşan ekipler kavgaya rastlamadı ancak sokakta bekleyen polislerden Ali G. bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.Polis memurunun yüzünden yaralandığı olayda saldırgan Mehmet E. silahla bacağından vurulup yakalandı.Yaralan polis memuru, meslektaşları tarafından ekip aracıyla Seyhan Devlet Hastanesine, saldırgan Mehmet E. ise ambulansla Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Şizofreni hastası olduğu bildirilen Mehmet E'nin daha önce de evine gelen bir polisi bıçakladığı iddia edildi.
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