Galatasaray'dan Terim ve Albayrak'ın son durumuyla ilgili açıklama
|30 Mart 2020 10:39
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Galatasaray'ın resmi internet sitesinde yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:
Dün akşam çeşitli medya organlarında, İkinci Başkanımız Sayın Abdurrahim Albayrak ve Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim'in sağlık durumlarıyla ilgili asılsız haberler yayınlanmıştır.
Her süreçte olduğu gibi bu süreçte de sadece resmi mecralarımızdan yaptığımız açıklamalara itibar edilmesi hususunu bir kez daha önemle hatırlatmak isteriz.
Ayrıca, Ülkemizin ulusça salgına karşı hep birlikte mücadele verdiği bu günlerde; toplumu ayrıştırıcı, birbirine düşürücü, asılsız ve iftira nitelikli haber yapanlarla ilgili gerekli yasal işlemler kulübümüz tarafından başlatılmıştır.
İkinci Başkanımız Sayın Abdurrahim Albayrak'ın tedavisi 18 Mart Çarşamba (13. Gün), Başkan Yardımcımız Sayın Yusuf Günay'ın 24 Mart Salı (7. Gün) ve Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim'in 23 Mart Pazartesi (8. Gün) tarihinden bu yana tedavileri hastanede devam etmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Galatasaray Spor Kulübü
İkinci Başkanımız Sayın Abdurrahim Albayrakın tedavisi 18 Mart Çarşamba (13. Gün), Başkan Yardımcımız Sayın Yusuf Günayın 24 Mart Salı (7. Gün) ve Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim'in 23 Mart Pazartesi (8. Gün) tarihinden bu yana tedavileri hastanede devam etmektedir.#BirlikteYeneceğiz! - G a l a t a s a r a y S K (@GalatasaraySK) March 30, 2020
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