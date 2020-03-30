1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Galatasaray'dan Terim ve Albayrak'ın son durumuyla ilgili açıklama

Galatasaray, medyada Teknik Direktör Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'ın sağlık durumuyla ilgili yapılan haberlere yönelik bir açıklama yaptı
 30 Mart 2020 10:39
Yazdır
Galatasaray'dan Terim ve Albayrak'ın son durumuyla ilgili açıklama

Galatasaray'ın resmi internet sitesinde yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:

Dün akşam çeşitli medya organlarında, İkinci Başkanımız Sayın Abdurrahim Albayrak ve Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim'in sağlık durumlarıyla ilgili asılsız haberler yayınlanmıştır.

Her süreçte olduğu gibi bu süreçte de sadece resmi mecralarımızdan yaptığımız açıklamalara itibar edilmesi hususunu bir kez daha önemle hatırlatmak isteriz.

Ayrıca, Ülkemizin ulusça salgına karşı hep birlikte mücadele verdiği bu günlerde; toplumu ayrıştırıcı, birbirine düşürücü, asılsız ve iftira nitelikli haber yapanlarla ilgili gerekli yasal işlemler kulübümüz tarafından başlatılmıştır.

İkinci Başkanımız Sayın Abdurrahim Albayrak'ın tedavisi 18 Mart Çarşamba (13. Gün), Başkan Yardımcımız Sayın Yusuf Günay'ın 24 Mart Salı (7. Gün) ve Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim'in 23 Mart Pazartesi (8. Gün) tarihinden bu yana tedavileri hastanede devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Galatasaray Spor Kulübü
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Abdurrahim Albayrak'a Çin'den gelen ilaçla tedavi
30 Mart 2020 08:11		 Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak koronavirüsü yendi
29 Mart 2020 14:57
Fenerbahçe Medya Sorumlusu Üçer'in koronavirüs testi pozitif çıktı
27 Mart 2020 17:43		 Fenerbahçe'de 4 kişide daha koronavirüs çıktı
27 Mart 2020 15:07
Galatasaray'da bir kişide daha koronavirüs çıktı
27 Mart 2020 12:26		 Koronavirüs, Kayserispor'a da sıçradı
27 Mart 2020 12:05
Merih Demiral, 2 bin aileye erzak yardımı yapacak
26 Mart 2020 18:51		 İtalya'da 16 yıl önce açılan koronavirüs pankartı!
26 Mart 2020 12:48
Fatih Terim'den sağlık durumuyla ilgili açıklama
25 Mart 2020 20:34		 Muriqi ve Serdar Aziz'in koronavirüs testleri negatif çıktı
25 Mart 2020 18:57
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:20 - Başkentte toplu ulaşım aracı kullanımının yüzde 84 azaldı12:13 - Kapalıçarşı'da kuyumcu soymaya çalışanlara bekçiler engel oldu12:11 - Örenci Köyü'ndeki 3 yurt binası sağlık çalışanlarına tahsis edildi12:07 - Valilik 'askerlerin koronavirüse yakalandığı' iddialarını yalanladı12:05 - Kamuda çalışan eczacının yaptığı dezenfektan, 81 ile örnek oldu12:03 - Gün ortasında dolar yükselişte12:00 - Yeni Rektör Görevde Yükselme Sınavını sonuçlandırmalı11:59 - Rektör Oğurlu: Virüsü bilerek bulaştıran, adam öldürmekten yargılanabilir11:56 - Kadınlar günlerini, görüntülü sohbetle yapmaya başladı11:52 - Brent petrol, son 18 yılın en düşük seviyesine indi
11:51 - Sağlık Bakan Yardımcısı 'N95 maske'nin kullanım alanlarını paylaştı11:48 - Facebook, Koronavirüs Bilgi Merkezi'ni Türkçe olarak kullanıma sundu11:47 - Ankara'da, nikahlar bahçede kıyılıyor11:46 - Ünlü dizinin yeni bölümünü 'evde kalan' oyuncular çekti11:30 - MEB, okul öncesi aidat ücretlerinin alınmayacağını açıkladı11:28 - Van'da adliye binası önünde silahlı 3 kişi yakalandı11:25 - Gram altın 338,9 lira seviyelerinde11:23 - 1000 TL'lik yardım 1 Nisan'da yatırılacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, koronavirüsle mücadelede Bilim Kurulunu yetkili kılmış olmasını;
ÇOK OKUNANLAR
Mahalle, Köy ve beldelerinde karantina uygulanan iller
Bakan Koca, cenaze sistemindeki verilere açıklık getirdi
Benzine bu gece indirim, motorine zam bekleniyor
Seyahat izin belgesi başvurusu e-devletten yapılacak
Okul öncesi veya ilköğretimde çocuğu olan çalışanlara idari izin verilmesi zorunlu mu?
Abdurrahim Albayrak'a Çin'den gelen ilaçla tedavi
İstanbul'daki 'ev partisi' rezilliğine 11 gözaltı
Koronavirüs ilacı 7 ülkede denenmeye başlandı
Kurallara uymayan illerin valilerine uyarı
İnfazda kritik hafta: 6 suç kapsam dışı sayılacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
birfikrimvar 2
kaza süsü verilmiş cinayetler 1
Manisa otogarda yasli adama bağıran polis 1
yusuf ve zevcesine ait düğün davetiyesi 1
ak parti milletvekilinin oğlunun corona virüs testi alması 5
football manager 2019 1
meydanokuyorum 1
koronavirüs için papazların avrupa şehirlerini kutsaması 3
28.03.2020 ulaştırma bakanının görevden alınması 1
Kumkuat 2
SON İLANLAR
Van 2 Nisan Polisevi İşçi Alım İlanı
Kayacık Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Aksaz Onarım Destek Kom. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi ÖğretimÜyesi Alım İlanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi sözleşmeli 24 personel alacak
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi sözleşmeli 2 personel alacak
Bingöl Belediyesi 5 personel alacak
Samsun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam