Seyahat izin belgesi başvurusu e-devletten yapılacak
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada Seyahat İzin belgesi başvurularının edevlet üzerinden yapılabileceği, başvurunun sonucunun da telefona kısa mesaj olarak iletileceği belirtildi.
|30 Mart 2020 10:47
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Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, koronavirüs tedbirleri kapsamında "Seyahat İzin Belgesi" başvurularının e-Devlet'ten yapılabileceğini bildirdi.
Dijital Dönüşüm Ofisinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşlar Seyahat İzin Belgeleri için e-Devlet'ten başvuru yapabilecek.
Seyahat İzin Kuruluna iletilecek başvuru, kurul tarafından değerlendirmeye alınacak.
Değerlendirme sonucu başvurucuya SMS ile bildirilecek.
Başvurusu onaylananlar, otogar veya havalimanlarında oluşturulan başvuru masalarından vatandaşlık numaraları ile doğrulama yapıldıktan sonra kabul edilecek.
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinin yaptığı açıklama şu şekilde:
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