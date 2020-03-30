Bakan Selçuk: Çocuklarımızın evde geçirdikleri vakti planladık
Milli Eğitim Bakan Prof. Dr. Ziya Selçuk: Çocuklarımızın evde geçirdikleri vakti planladık, dedi.
|30 Mart 2020 10:53
|Yazdır
Milli Eğitim Bakan Prof. Dr. Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Bakan Selçuk:
Çocuklarımızın evde geçirdikleri vakti planladık ve sınıflara göre örnek bir
program oluşturduk. Bu programı kullanabilir ya da kendi programınızı oluşturabilirsiniz.
Mühim olan hazırladığınız plana sadık kalarak günü verimli kılmak için çabalamak.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|MEB, 'N95' standardında maske makinesi üretecek
30 Mart 2020 11:20
|MEB, koronavirüs travmasına karşı psikososyal destek rehberleri hazırladı
30 Mart 2020 09:51
|LGS sınav başvuruları otomatik yapılacak
30 Mart 2020 08:19
|Ziya Selçuk'tan ücretli öğretmenleri umutlandıran açıklama
29 Mart 2020 14:48
|Bakan Selçuk'tan LGS sınavı açıklaması
29 Mart 2020 10:33
|Meslek liselerinde üretilen 500 bin maskenin dağıtımı yapıldı
29 Mart 2020 09:41
|'EBA Canlı Sınıf' uygulamasını devreye alıyoruz'
28 Mart 2020 12:21
|MEB, 11 maddelik esnek çalışma genelgesi yayımladı
27 Mart 2020 18:25
|Özel kurslar altyapısı uygunsa uzaktan eğitim yapabilecek
27 Mart 2020 16:29
|MEB, LGS örnek soru kitapçığı yayımladı
27 Mart 2020 14:43