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Bakan Selçuk: Çocuklarımızın evde geçirdikleri vakti planladık

Milli Eğitim Bakan Prof. Dr. Ziya Selçuk: Çocuklarımızın evde geçirdikleri vakti planladık, dedi.
 30 Mart 2020 10:53
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Bakan Selçuk: Çocuklarımızın evde geçirdikleri vakti planladık

Milli Eğitim Bakan Prof. Dr. Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Bakan Selçuk:

Çocuklarımızın evde geçirdikleri vakti planladık ve sınıflara göre örnek bir program oluşturduk. Bu programı kullanabilir ya da kendi programınızı oluşturabilirsiniz. Mühim olan hazırladığınız plana sadık kalarak günü verimli kılmak için çabalamak.
Memurlar.Net
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