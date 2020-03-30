Mahalle, Köy ve beldelerinde karantina uygulanan iller

Günün ilk karantina haberi Çorum'dan geldi. Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir köy corona virüsü şüphesiyle tedbir amacıyla karantinaya alındı. İlçeye bağlı Oyaca köyünde yaşayan bir kişinin testlerinin pozitif çıkması üzerine köye giriş ve çıkışlar geçici olarak durduruldu. Jandarma ekipleri tarafından giriş ve çıkışlara kapatılan köyde sağlık ekipleri sürekli kontrol yaparken, yapılan anonslarla da köylülerden dışarı çıkmamaları isteniyor.

"BİR ARAYA GELMEYİN"

İlçe Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan kararda şunlar ifade edildi:

* Sungurlu ilçesine bağlı Oyaca köyümüzde insan sirkülasyonunun salgın riskine bağlı olarak durdurulmasına, vatandaşlarımızın kesinlikle bir araya gelmemelerine ve evlerinde kalarak izolasyon kurallarına uymalarına, durum köy muhtarı ve halkına tebliğ edilmesine, kolluk ve sağlık ve ekiplerince kontrol altında tutulması kararlaştırılmıştır.

Önceki günlerde toplam 12 ilde kısmı karantina kararları verilmişti. Bazı belde, köy, mezra ve mahallerinde karantina uygulanan kentler şu şekilde:

VAN'DA DURUM DİKKAT ÇEKİCİ

Van'ın İran sınırındaki Çaldıran ilçesine bağlı Hanköy, Başkale ilçesinin Esenyamaç, Çatak'ın Alacayer Mahallesi'ne bağlı Çemik ve Tellikaya mezralarının ardından, Başkale'nin Ilıcak Mahallesi ile Belliyurt mezrası da corona virüsü nedeniyle karantinaya alındı.

Başkale'nin Ilıcak Mahallesi ile Belliyurt mezrasındaki vakalarla ilgili açıklama yapılmazken, araçların giriş ve çıkışlarına izin verilmiyor. Öte yandan Van'da kısmi karantina uygulanan diğer illerin aksine 4 ayrı noktada karantina kararı verilmesi dikkat çekti. Van'da karantina kararı uygulanan üç ilçeden ikisi İran sınırında

ÇANAKKALE

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Maltepe köyü, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar ile 14 gün süreyle karantina altına alındı.

GİRESUN

Giresun Valiliği, Çamoluk ilçesine bağlı Karadikmen köyünün corona virüsü nedeniyle karantina altına alındığını duyurdu. Giresun Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Çamoluk ilçesi Karadikmen köyünde, korona virüs (Kovid-19) salgının kontrolü amacıyla, Umumi Hıfzıssıhha kanununun 27. ve 72. maddeleri kapsamında ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulanmasına karar verildi" denildi.

SİVAS

Sivas'ta corona virüsü tedbirleri kapsamında 5 köy karantina altında alındı. Corona virüsü tedbirleri kapsamında Sivas'ın Akıncılar ilçesinde 1 köy, Suşehri ilçesinde 2 köy ve Koyuluhisar ilçesinde 2 köy karantina altına alındı.

ÇANKIRI

Çankırı'nın Çerkeş ilçesine bağlı Aliözü köyünde yeni tip corona virüs tedbirleri kapsamında karantina uygulamasının başlatıldığı bildirildi. İlçeye bağlı Aliözü köyünde, şehir dışından cenazeye gelen bir kişinin dönüşte yaptırdığı testin pozitif çıkması sonucunda köye giriş ve çıkışlar geçici süreyle durduruldu.

KÜTAHYA

Kütahya'nın Simav ilçesi Yeşildere köyünde 55 yaşında bir hastanın corona virüsü testinin pozitif çıkması üzerine köy karantinaya alındı. Simav ilçesine 25 kilometre uzaklıkta bulunan 900 nüfuslu 250 haneli Yeşildere köyünde oturan 55 yaşında İbrahim Otman isimli hastanın corona virüsü testinin pozitif çıkması üzerine köy karantinaya alındı. Şahsın Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi sürerken, hastayla temas eden 37 kişi de karantinaya alındı.

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'nin Şiran ilçesi Yukarı Kulaca köyü corona virüsü tedbirleri kapsamında karantina altına alındı. Gümüşhane Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada "Kocaeli ilinden gelen bir vatandaşımızın Kocaeli ilinde Koronavirüs pozitif bulgusu bulunan bir kişiyle teması tespit edildiğinden Şiran İlçesi Yukarı Kulaca Köyü'nde karantina tedbiri alınmıştır" denildi.

ARTVİN

Artvin'in Boçrka ilçesi Cami Camili köyü, 65 yaş ve üzeri nüfusun fazla olması nedeniyle karantina altına alındı. Köye giriş ve çıkışlar durduruldu. Jandarma ekipleri köyün giriş ve çıkış noktalarında önlem alırken, cami hoparlörlerinden yapılan anonslarla vatandaşlar, evlerinden çıkmamaları yönünde uyarılıyor.

Bu arada Artvin'in Ardanuç ilçesi Geçitli köyünden geçen Ardahan bağlantı yolu da tedbir amacıyla ulaşıma kapatıldı. Ardahan'a gitmek isteyenler, Şavşat-Ardahan karayolunu kullanacak.

TUNCELİ

CHP Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Geçitveren köyünde, 2 kişide corona virüsü testinin pozitif çıkması üzerine köy karantinaya alındı.

İstanbul'dan gelen bir ailenin 85 yaşındaki bir kadın ve 70 yaşındaki erkeğin rahatsızlanması sonrasında ise Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü ve yapılan testler sonucunda corona virüsü testlerinin pozitif çıkması nedeniyle köyün karantina alındığı öğrenildi.

MALATYA

Malatya Valiliği, Darende ve Arapgir ilçelerinde 2 mahallenin corona virüsü nedeniyle karantina altına alındığını bildirdi. Malatya Valiliği'nden yapılan açıklamada, Darende İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Ilıca Mahallesi ve Arapgir İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla da Eğnir Mahallesinde corona virüsü salgını nedeniyle 29 Mart 2020 tarihi itibariyle karantina kararı altına alındığı belirtildi.

YOZGAT

Yozgat merkeze bağlı Derbent ve Çekerek ilçesine bağlı Yukarıkarahacılı köyü yeni tip corona virüsü (covid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alındı. Köyde jandarma ekipleri geniş önlem alırken köye giriş ve çıkışların yasaklandığı aktarıldı.

RİZE

Rize merkeze bağlı Kendirli beldesi ve yakınındaki Yeni Selimiye, Beştepe, Esentepe ve Maltepe köyleri potansiyel corona virüsü vakalarının önüne geçebilmek için karantina altına alındı. (DHA-İHA)