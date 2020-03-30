1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Başyaverin ihaneti gerekçeli kararda

FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis cezasına çarptırılan eski Cumhurbaşkanlığı Başyaveri kurmay albay Bekir Furkan Özdaban'ın bu göreve gelmesinde örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in aktif rol oynadığı gerekçeli kararda yer aldı - Kararda, Özdaban'ın yaklaşık 1,5 yılda kendisinden sorumlu mahrem imamla operasyonel hat üzerinden 442 kez görüştüğü tespitine yer verildi
 30 Mart 2020 11:04
Yazdır
Başyaverin ihaneti gerekçeli kararda

- Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 10 yıl hapis cezasına çarptırılan eski Cumhurbaşkanlığı Başyaveri kurmay albay Bekir Furkan Özdaban hakkındaki hükmün gerekçeli kararı yazıldı.

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Abdullah Fırat Gedik ile üye hakimler İbrahim İlaslan ve İzzet Nesip Doyduk'un imzasını taşıyan kararda, Özdaban'ın operasyonel hat üzerinden mahrem imamla 442 kez görüştüğü belirtildi.

Kararın birinci bölümünde örgütün yapısı, işleyişi, mali kaynakları, kamu kurumlarına sızma stratejisi, kendisinden olmayanlar üzerinde oluşturduğu baskı ile 15 Temmuz darbe girişiminin nasıl yapıldığı anlatıldı.

FETÖ'nün, terörist başı Fetullah Gülen tarafından 1966'da kurulduğuna işaret edilen kararda, örgütün o günden beri emellerine ulaşmak için her türlü yolu "mübah" gördüğü kaydedildi.

Gerekçeli kararda, FETÖ'ye ilişkin tespitlerin ardından Özdaban'ın örgütsel eylemlerine yer verildi.

Buna göre, Özdaban, 1992'de Kara Harp Okulundan, 2006'da Kara Harp Akademisinden mezun olduktan sonra Ankara, Gaziantep, Ağrı, İstanbul, Mardin ve Edirne'de görev yaptı.

Ardından 2012'de 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül döneminde başyaverlik görevine atanan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da kısa süre başyaverliğini yapan Özdaban, 24 Ağustos 2015'te Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığında görevlendirildi.

Özdaban, kripto örgüt mensuplarının deşifre olmamak için kullandığı operasyonel hat üzerinden mahrem imam Adem Özer ile görüştüğünün tespit edilmesi üzerine 13 Ocak 2017'de gözaltına alındı.

İkilinin kullandığı operasyonel hatların aynı tarihte alındığı, Özdaban'ın görevi kapsamında Ankara dışında bulunduğu sırada da bu hattı kullandığı baz kayıtlarına yansıdı.

Bu yerler arasında Çankaya Köşkü'nün de bulunduğu belirtilen gerekçeli kararda, şu tespitlere yer verildi:

"Sanığın örgüt içinde haberleşmek amacıyla H.Ş adına kayıtlı (...) numaralı GSM kullandığı ve örgütün mahrem yapısında olduğu belirtilen (...) numaralı hattı kullanan Adem Özer ile sürekli iletişim kurduğu, bilirkişi raporuna göre 6 Temmuz 2012 ile 19 Aralık 2013 tarihleri arasında karşılıklı 442 görüşmesinin bulunduğu, operasyonel hat ile Ankara, İstanbul, Kayseri ve Kütahya'dayken mahrem imamla görüştüğü, bu görüşmelerin hemen öncesinde veya sonrasında kendi adına olan ve kullandığını inkar etmediği (...) numaralı cep telefonu hattından da görüşme yaptığı ve bu hatların sadece belirli kişiler arasında kullanıldığı, en çok sanık Özdaban ve Adem Özer arasında görüşme yapıldığı anlaşılmıştır."

- Yaver olduktan sonra görüşmelere başladı

Özdaban'ın Cumhurbaşkanlığı Başyaverliğine atandıktan 10 gün sonra mahrem imamla görüşmelere başladığı belirtilen gerekçeli kararda, "Sanığın 5 Temmuz 2012'den itibaren operasyonel hat kullanmaya başladığı ve örgüt imamı ile çoğunlukla telefonla, bazen de yüz yüze örgütsel görüşmeler yaptığı belirlenmiştir." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca darbe girişiminde yer aldığını itiraf eden, dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın yaveri eski yarbay Levent Türkkan ile gizli tanık "Abdullah"ın, Özdaban'ın örgüt üyesi olduğuna dair beyanda bulundukları da belirtilen kararda, "Gizli tanık Abdullah'ın beyanlarına göre sanığın Cumhurbaşkanlığı Başyaverliğine seçilmesinde FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in aktif rol aldığı anlaşılmıştır." tespiti yer aldı.

- Hüküm

Sanığın Cumhurbaşkanlığı Başyaverliği gibi kritik bir konumda bulunduğuna ve FETÖ'nün öncelikli amacının bu makamı ele geçirmek olduğuna dikkati çekilen kararda, bu nedenle sanığın normal bir kamu görevlisi olarak değerlendirilemeyeceği kaydedildi.

Sanık ile örgüt arasında hiyerarşik ilişki nedeniyle suçun maddi ve manevi unsurlarının oluştuğu vurgulanan kararda, operasyonel hat ile yapılan görüşme sayısı ve yerlerinin öneminin yanı sıra suçun işleniş şekli nedeniyle ceza alt sınırından uzaklaşılarak hüküm kurulduğu ifade edildi.

Bu kapsamda sanık Bekir Furkan Özdaban'a "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 10 yıl hapis cezası verildiği belirtildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sözde KCK önderlik komitesi TSK operasyonuyla etkisiz hale getirildi
30 Mart 2020 10:35		 Etkisiz hale getirilen teröristte koronavirüs tespit edildi
29 Mart 2020 12:20
Mahrem imamların darbe girişimiyle ilgili sözleri ifadelere yansıdı
29 Mart 2020 12:15		 15 Temmuz'da İstanbul'da alçak uçuş yapan pilot hakkındaki bilirkişi raporu tamamlandı
29 Mart 2020 12:09
Her ihaleden PKK'ya yüzde 10 pay
29 Mart 2020 07:11		 YPG/PKK,Türkiye aleyhine kara propaganda yapıyor
28 Mart 2020 15:48
Irak'ın kuzeyinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
28 Mart 2020 09:02		 15 Temmuz'da İstanbul'da alçak uçuş yapan pilot hakkında ağırlaştırılmış müebbet istendi
27 Mart 2020 16:16
FETÖ davasında yeniden yargılanan eski emniyet müdürüne hapis
27 Mart 2020 12:52		 PKK, koronavirüs belirtisi taşıyan militanlarını kaderine terk ediyor
27 Mart 2020 12:14
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:20 - Başkentte toplu ulaşım aracı kullanımının yüzde 84 azaldı12:13 - Kapalıçarşı'da kuyumcu soymaya çalışanlara bekçiler engel oldu12:11 - Örenci Köyü'ndeki 3 yurt binası sağlık çalışanlarına tahsis edildi12:07 - Valilik 'askerlerin koronavirüse yakalandığı' iddialarını yalanladı12:05 - Kamuda çalışan eczacının yaptığı dezenfektan, 81 ile örnek oldu12:03 - Gün ortasında dolar yükselişte12:00 - Yeni Rektör Görevde Yükselme Sınavını sonuçlandırmalı11:59 - Rektör Oğurlu: Virüsü bilerek bulaştıran, adam öldürmekten yargılanabilir11:56 - Kadınlar günlerini, görüntülü sohbetle yapmaya başladı11:52 - Brent petrol, son 18 yılın en düşük seviyesine indi
11:51 - Sağlık Bakan Yardımcısı 'N95 maske'nin kullanım alanlarını paylaştı11:48 - Facebook, Koronavirüs Bilgi Merkezi'ni Türkçe olarak kullanıma sundu11:47 - Ankara'da, nikahlar bahçede kıyılıyor11:46 - Ünlü dizinin yeni bölümünü 'evde kalan' oyuncular çekti11:30 - MEB, okul öncesi aidat ücretlerinin alınmayacağını açıkladı11:28 - Van'da adliye binası önünde silahlı 3 kişi yakalandı11:25 - Gram altın 338,9 lira seviyelerinde11:23 - 1000 TL'lik yardım 1 Nisan'da yatırılacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, koronavirüsle mücadelede Bilim Kurulunu yetkili kılmış olmasını;
ÇOK OKUNANLAR
Mahalle, Köy ve beldelerinde karantina uygulanan iller
Bakan Koca, cenaze sistemindeki verilere açıklık getirdi
Benzine bu gece indirim, motorine zam bekleniyor
Seyahat izin belgesi başvurusu e-devletten yapılacak
Okul öncesi veya ilköğretimde çocuğu olan çalışanlara idari izin verilmesi zorunlu mu?
Abdurrahim Albayrak'a Çin'den gelen ilaçla tedavi
İstanbul'daki 'ev partisi' rezilliğine 11 gözaltı
Koronavirüs ilacı 7 ülkede denenmeye başlandı
Kurallara uymayan illerin valilerine uyarı
İnfazda kritik hafta: 6 suç kapsam dışı sayılacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
koronavirüs için papazların avrupa şehirlerini kutsaması 3
kadir mısıroğlu 5
27.03.2020 millet camii cuma namazi 4
erkan petekkaya'nın evde kal videosu 1
bulaşık yıkayan erkek 3
haluk levent 3
karanlık 1
şey 1
Gönüllü karantina şartlarına harfiyen riayet etmeliyiz 1
Sehir bazinda karantina uygulaması 1
SON İLANLAR
Van 2 Nisan Polisevi İşçi Alım İlanı
Kayacık Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Aksaz Onarım Destek Kom. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi ÖğretimÜyesi Alım İlanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi sözleşmeli 24 personel alacak
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi sözleşmeli 2 personel alacak
Bingöl Belediyesi 5 personel alacak
Samsun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam