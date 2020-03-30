AİHM, FETÖ'nün 'MİT mahrem imamı'nın kaçırıldığına ilişkin başvuruyu düşürdü

- Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) "MİT mahrem imamı" olduğu belirtilen Özgür Kaya'nın devlet tarafından kaçırıldığı iddiasıyla yapılan başvurunun düşmesine karar verdi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Kaya'nın firari olduğu süreçte yakınları, sanığın devlet tarafından kaçırıldığını, kaçırılma olayıyla ilgili etkili soruşturma yürütülmediğini ileri sürerek yaşam hakkı, kötü muamele yasağı ve özgürlük ile güvenlik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle AİHM'e başvurdu.

Daha sonra yakalanan ve yargılanmasına başlanan Özgür Kaya'ya ilişkin başvuruyu incelemeye alan AİHM, yaşam, özgürlük ile güvenlik hakları yönünden hükümetten görüş talep etti.

Bunun üzerine görüşler, hükümet adına Adalet Bakanlığınca 12 Eylül 2019'da ve 6 Ocak 2020'de AİHM'e sunuldu.

Kaya'nın yakınlarının başvuruyu geri çekmek istediklerine yönelik dilekçeleri üzerine AİHM, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin "başvurucunun kendi başvurusunu takip etmek niyetinde olmaması" halinde başvurunun listeden çıkarılacağına yönelik hükmü kapsamında başvurunun incelenmesinin gereksiz olduğu sonucuna ulaştı.

AİHM, davayı oy birliğiye kayıttan düşürdü.

Öte yandan Kaya'nın, yakalandıktan sonra, kaçırılmadığını, kayıp olduğu iddia olunan tarihte örgüte ait "gaybubet" adı verilen hücre evlerinde saklandığını itiraf ettiği öğrenildi.