Ankara Büyükşehir, salgınlar için gerekli olanlar dışındaki ihaleleri erteledi
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele için gerekli olanlar dışındaki bütün ihaleleri ertelediklerini duyurdu
|30 Mart 2020 11:17
|Yazdır
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele için gerekli olanlar dışındaki bütün ihaleleri ertelediklerini duyurdu.
Yavaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Koronavirüse karşı başlattığımız ekonomik mücadele kapsamında bugün açıklayacağımız projelere daha çok kaynak ayırabilmek için başta Park-Bahçe ve Fen İşleri olmak üzere, salgınla mücadelede gerekli olanlar dışındaki tüm ihalelerimizi hayat normale dönünceye kadar erteliyoruz."
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Başkentte toplu ulaşım aracı kullanımının yüzde 84 azaldı
30 Mart 2020 12:20
|Örenci Köyü'ndeki 3 yurt binası sağlık çalışanlarına tahsis edildi
30 Mart 2020 12:11
|Valilik 'askerlerin koronavirüse yakalandığı' iddialarını yalanladı
30 Mart 2020 12:07
|Yeni Rektör Görevde Yükselme Sınavını sonuçlandırmalı
30 Mart 2020 12:00
|Sağlık Bakan Yardımcısı 'N95 maske'nin kullanım alanlarını paylaştı
30 Mart 2020 11:51
|1000 TL'lik yardım 1 Nisan'da yatırılacak
30 Mart 2020 11:23
|Mahalle, Köy ve beldelerinde karantina uygulanan iller
30 Mart 2020 11:13
|Umre'den dönenler hakkında 'karantina' kararı belli oldu
30 Mart 2020 11:11
|Seyahat izin belgesi başvurusu e-devletten yapılacak
30 Mart 2020 10:47
|Ankara'nın yeni sulama projelerinde geri sayım
30 Mart 2020 10:19