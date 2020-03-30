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MEB, 'N95' standardında maske makinesi üretecek

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer: Maskeyi yapabilecek makine üretimi için İstanbul, Bursa ve Hatay'ı pilot iller olarak seçtik. Ar-Ge çalışmaları, başarılı bir şekilde ilerliyor"- "Özellikle Hatay'daki arkadaşlarımız, çok iyi mesafe aldılar. Nisan ayında ilk üretimi gerçekleştirmeyi planlıyoruz"
 30 Mart 2020 11:20
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MEB, 'N95' standardında maske makinesi üretecek

- Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında nisan ayında N95 standardında maske makinelerinin ilk üretimi yapılacak.

Bakanlık, koronavirüs önlemleri kapsamında meslek liselerinde üretimlere hız verirken çok önemli bir adım atarak N95 standardında maske makinesi üretmek için kolları sıvadı.

Bu amaçla Bakanlık makine üretimi için Ar-Ge çalışmalarına başlamıştı. Sürecin başarılı bir şekilde ilerlediği ve nisan ayında ilk makinelerin üretileceği bildirildi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakanlık olarak bu süreçte bir taraftan eğitimle ilgili uzaktan eğitim kapasitesini güçlendirirken diğer taraftan meslek liselerinin üretim kapasitesini de harekete geçirdiklerini ifade etti.

Önce temizlik malzemeleri, sonra maske ile tek kullanımlık önlük ve tulum üretimine yoğunlaştıklarına işaret eden Özer, "Süreci Bakanlık olarak illerimizle koordineli bir şekilde yürütüyoruz. Tüm talepleri karşılamaya ve bu alanda meslek liseleri olarak ülkemizin ihtiyaçlarına mütevazı katkı veriyoruz. Pilot seçtiğimiz okullara altyapı yatırımını güçlendirmek için kaynaklarımızı hemen transfer ediyoruz." diye konuştu.

- İstanbul, Bursa ve Hatay pilot iller

Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, N95 standardında maske yapan makinenin üretimine yönelik Ar-Ge çalışmaları için üç pilot il seçtiklerini ve burada çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini dile getirdi.

Özer, çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Maske üretimi yapabilecek makine üretmek için İstanbul, Bursa ve Hatay'ı pilot iller olarak seçtik. Ar-Ge çalışmaları başarılı bir şekilde ilerliyor. Özellikle Hatay'daki arkadaşlarımız çok iyi mesafe aldılar. Nisan ayında ilk üretimi gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Burada amacımız, üretimin tüm aşamalarının bilgi ve becerisine sahip olabilmek ve bunu da ülkemizde bu alanda üretim yapan firmalarımızla paylaşarak üretim kapasitesinin artmasına katkı verebilmektir. Sürece katkı veren il müdürlerimize, öğretmenlerimize ve paydaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum."

Anadolu Ajansı
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