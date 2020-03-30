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Kış lastiğini değiştirecek sürücülere 'Koronavirüs' uyarısı

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması, 1 Nisan itibarıyla sona erecek. MASFED Başkanı Aydın Erkoç: Kovid-19 salgının önlenmesi için evden çıkılmaması uyarıları yapılıyor. Bu nedenle sürücüler, lastik değişimi konusunda acele etmemeli"- "Yetkililerin Kovid-19 salgını tehlikesinin geçtiğine dair açıklamalarının ardından lastik değişimi yapılmalı"
 30 Mart 2020 11:22
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Kış lastiğini değiştirecek sürücülere 'Koronavirüs' uyarısı

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması, 1 Nisan itibarıyla sona erecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlara kış lastiği takılması, illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için zorunlu tutuluyor. Söz konusu yetki, Bakanlıkça valiliklere de devredilebiliyor.

Araçların denetimi, Bakanlığın yetkilendirdiği personelin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimleri tarafından yapılıyor.

Aralık ayının başında uygulamaya giren kış lastiği takma zorunluluğu, 1 Nisan'da sona eriyor.

- "Lastik değişimi için acele etmeyin"

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, AA muhabirine, trafiğin daha güvenli seyredebilmesi, olası trafik kazalarının önüne geçilebilmesi için lastik değişimi kadar, alınan lastiğe de dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Bir araçta kazaya sebebiyet veren unsurların başında lastiğin geldiğini anlatan Erkoç, araçta kullanılan lastiklerin de mevsime uygun olması gerektiğinin altını çizdi.

Erkoç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının önlenmesi için evden çıkılmaması uyarılarının yapıldığını anımsatarak, "Bu nedenle sürücüler, lastik değişimi konusunda acele etmemeli. Yetkililerin, Kovid-19 salgını tehlikesinin geçtiğine dair açıklamalarının ardından lastik değişimi yapılmalı." ifadelerini kullandı.

Yeni yaz lastiği alacak sürücülerin, lastik ömrüne dikkat etmesi gerektiğini belirten Erkoç, lastiklerin hiç kullanılmasa dahi belli bir raf ömrünün olduğuna dikkati çekti.

Bekletilmiş, ömrü dolmuş lastiklerin özelliğini kaybettiğini, balansın da tutmadığını anlatan Erkoç, lastiğin ortalama ömrünün 40 bin kilometre olduğunu söyledi.

Erkoç, kazaların sebeplerinin başında lastiklerin geldiğini dile getirerek, "Sıcak havalarda, kış lastiklerinin fren mesafesi artar, yol tutuş performansı azalır. Bu durum da daha fazla yakıt tüketimine neden olur, kış lastiklerini yazın kullanmak ömrünü azaltır, daha fazla karbondioksit salınımına yol açar ve sürüş konforunu azaltır." değerlendirmesinde bulundu.

Araç lastiklerinin ömrü, uygun saklama koşullarında muhafaza edildiğinde uzarken, bu kapsamda hizmet veren "lastik otelleri"ni tercih edenlerin sayısı son yıllarda hızla artıyor.
Anadolu Ajansı
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