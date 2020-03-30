1000 TL'lik yardım 1 Nisan'da yatırılacak
|30 Mart 2020 11:23
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, özel bir televizyon kanalında soruları yanıtladı.
Bakan Selçuk'un konuşmasından satır başları;
"Kısa çalışma ödeneği bizim genel ekonomik kriz gibi sebeplerle bir işyeri faaliyetini kısmen durdurduysa onlar için başlattığımız bir çalışma. Salgın hastalık da bu kapsam alanına girdi. Etkilenen bütün işletmelerimiz İŞKUR üzerinden başvurabilir. Hem işvereni hem de çalışanımızı korumak zorundayız. Salgından etkilenen tüm işletmelerimiz başvurabilir. Tüm işletmeler başvursun inceleyip karar vereceğiz.
Kısa çalışma ödeneğine işletmeler dijital ortamdan başvuru yapabilir. Geçen seneki örneğimizde ortalamamız 11-12 gündü bu sene daha fazla başvuru aldık. Başvuruları 60 günden önce tamamlayacağız. Sektör şartımız yok.
Ödenek işsizlik sigorta fonundan karşılanacak. Ödeneğin üst limiti şöyle, aylık asgari ücretin brüt tutarının 1,5 katını geçemiyor. Asgari ücretli net ücretinin yüzde 75'ini almış olacak.
Yaklaşık 420 bin sigortalı için 19 bin firma kısa çalışma ödeneğine başvurdu. İmalat sektörü ilk sırada. İkinci sektörümüz konaklama ve yiyecek hizmetleri."
Salgına karşı sosyal destekler
2 milyon haneye biner lira 1 Nisan'da ödenmeye başlayacak. Vatandaşlarımız vakıflara fiziki başvurudan kaçınsınlar. Telefonla arasınlar.
Emekli ikramiyeleri de 7-11 Nisan'da ödenecek. Vatandaşlar evlerinde kalsın biz ulaştırmaya gayret ediyoruz."
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