Van'da adliye binası önünde silahlı 3 kişi yakalandı

OKUL ÖNCESİ VEYA İLKÖĞRETİMDE ÇOCUĞU OLAN ÇALIŞANLARA İDARİ İZİN VERİLMESİ ZORUNLU MU? Cumhurbaşkanlığının 22 Mart 2020 tarihli Genelgesine göre, okul öncesi ve ilköğretimde çocuğu bulunan kadın çalışanların öncelikle idari izinli sayılması, hizmet gerekleri dikkate alınarak idari izin verilememesi halinde ise talepleri halinde yıllık izin veya mazeret izni verilmesi gerektiğini değerlendiriyoruz.