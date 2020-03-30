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Van'da adliye binası önünde silahlı 3 kişi yakalandı

Van'ın Tuşba ilçesinde üç aile arasında çıkan ve 3 kişinin öldüğü kavgada gözaltına alınanların adliyede işlemleri sürerken, bina önünde silahlı 3 kişi polisin dikkati sonucu yakalandı.
 30 Mart 2020 11:28
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Van'da adliye binası önünde silahlı 3 kişi yakalandı

Van'ın Tuşba ilçesinde üç aile arasında çıkan ve 3 kişinin öldüğü kavgada gözaltına alınanların adliyede işlemleri sürerken, bina önünde silahlı 3 kişi polisin dikkati sonucu yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 25 Mart'ta Tuşba ilçesine bağlı Güvençli Mahallesi'nde üç aile arasında ticari anlaşmazlık meselesinden çıkan kavgayla ilgili gözaltına alınan 12 kişi jandarma tarafından adliyeye sevk edildi.

Adliye çevresinde güvenlik önlemleri alan polis, şüphelilerin işlemleri devam ederken bina karşısındaki İpekyolu Caddesi'nde bulunan akaryakıt istasyonunda bekleyen kamyonetten şüphelendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince araçta yapılan aramada kavgaya karışan iki aileden 3 kişi 4 ruhsatsız tabanca, 32 fişek, iki bıçak ve şarjörle yakalandı.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Tuşba ilçesine bağlı Güvençli Mahallesi'nde 25 Mart'ta üç aile arasında ticari anlaşmazlık meselesinden çıkan kavgada 3 kişi hayatını kaybederken, 8 kişide yaralanmıştı.
Anadolu Ajansı
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