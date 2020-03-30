Ankara'da, nikahlar bahçede kıyılıyor
|30 Mart 2020 11:47
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- Birbirlerine birer metre mesafeyle attıkları imzayla dünya evine giren çiftlere, evlilik cüzdanları da dezenfekte edilerek veriliyor
ANKARA (AA) - ÖMER OLCAY - Ankara Büyükşehir Belediyesi Evlendirme Şube Müdürlüğü, evliliğe adım atmak isteyen çiftlerin nikahlarını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bahçede kıymaya başladı.
AA muhabirinin, Belediye yetkililerinden aldığı bilgiye göre, bir yıl önce mart ve nisan ayları için seçtikleri düğün salonlarında nikahlarının kıyılması için randevu alan ancak koronavirüs nedeniyle düğün yapamayan çiftler, oda nikahıyla dünyaevine girmek için başvuruda bulunuyor.
Evlendirme Şube Müdürlüğü, başvuruların artması ve salgın nedeniyle kapalı ortamlarda bir arada bulunulmasının neden olacağı risklerin azaltılması amacıyla nikah kıyma işlemini bahçeye taşıdı.
Nikah memuru, gelin ve damat ile iki şahidin katılımıyla, Müdürlüğün Gençlik Parkı'ndaki binasının bahçesinde sosyal mesafe kuralı gözetilerek nikah töreni düzenleniyor.
Gelin ve damadın birer metre mesafede durarak hayatlarını birleştirdikleri törende, aileler çiftlerin sevincine uzaktan ortak olabiliyor.
Çiftlerin evlilik cüzdanlarının ise dezenfekte edilerek takdim edildiği törende, hatıra için çektirilen fotoğraflarda çok az kişi yer alabiliyor.
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