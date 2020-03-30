Örenci Köyü'ndeki 3 yurt binası sağlık çalışanlarına tahsis edildi
|30 Mart 2020 12:11
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Ege Üniversitesi (EÜ) Öğrenci Köyü'ndeki 3 yurt binası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sağlık çalışanlarına tahsis edildi.
EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin en köklü ve en donanımlı tıp fakültesi hastanelerinden biri olan EÜ Tıp Fakültesi Hastanesinin koronavirüs salgını ile ilgili önemli bir misyonu üstlendiğini belirtti.
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla ilgili özverili çalışmalarından dolayı sağlık çalışanlarına teşekkür eden Budak, şunları kaydetti:
"Üniversitemiz sağlık çalışanları takdire şayan bir mücadele örneği göstererek cansiparane görev yapıyorlar. İçinde bulunduğumuz Kovid-19 salgını dolayısı ile öğrenci köyümüzün 3 bloğunda toplam 285 yatağı çalışanlarımızın ikametine tahsis ettik. Çalışanlarımızın bütün ihtiyaçları üniversitemiz tarafından karşılanacak. Bu zorlu mücadelede canını dişine takarak, üstün gayret ve fedakarlıkla görev yapan sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum."
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