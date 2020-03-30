1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Başkentte toplu ulaşım aracı kullanımı yüzde 84 azaldı

Başkentte toplu taşıma aracı kullanımında yüzde 84 düşüş olduğu belirtildi.
 30 Mart 2020 12:20
Yazdır
Başkentte toplu ulaşım aracı kullanımı yüzde 84 azaldı

Başkentte toplu taşıma aracı kullanımında yüzde 84 düşüş olduğu belirtildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Raylı Sistemler Daire Başkanlığı verilerine göre 2-27 Mart tarihlerinde EGO otobüsleri, teleferik, Ankaray, metro gibi toplu taşıma araçlarında Ankarakart kullanımının günden güne azaldığı, yolcu sayısındaki azalmanın yüzde 84 oranında olduğu bildirildi.

Toplu taşıma araçlarını kullanan yolcu sayısının 2 Mart'ta 1 milyon 696 bin 595 iken, bu rakamın 27 Mart'ta 271 bin 782'ye düştüğü ifade edildi.

Öte yandan, EGO otobüsleri, Ankaray ve metro başta olmak üzere taksi ve dolmuşların istasyon ile duraklarının günlük dezenfekte edildiği kaydedildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Mahalle, köy ve beldelerinde karantina uygulanan iller
30 Mart 2020 14:54		 Şehirlerarası otobüs yolculuğu yasağını ihlal eden 49 kişi yakalandı
30 Mart 2020 13:53
Bilim Kurulu toplantısı bitiminde Bakan Koca açıklama yapacak
30 Mart 2020 13:40		 Bu vergiler de kredi kartıyla ödenebilecek
30 Mart 2020 13:24
Samsun'da çocuklar market ve pazar yerlerine alınmayacak
30 Mart 2020 12:52		 Bakan açıkladı... Cezaevi personeli evlerine gönderilmeyecek
30 Mart 2020 12:49
İBB koronavirüsle mücadele için yardım kampanyası başlattı
30 Mart 2020 12:48		 Siirt'te kamu çalışanlarına serbest kıyafet uygulaması
30 Mart 2020 12:44
Yozgat Şehir Hastanesi'nde normal hasta kabulü durduruldu
30 Mart 2020 12:25		 Örenci Köyü'ndeki 3 yurt binası sağlık çalışanlarına tahsis edildi
30 Mart 2020 12:11
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:59 - Ligler yeniden başlayacak mı? Bakan Kasapoğlu açıkladı14:54 - Mahalle, köy ve beldelerinde karantina uygulanan iller14:48 - Kamu Bankalarından 5 bin TL altı geliri olan hanelere kredi14:42 - AÖF ara sınavları online yapılacak14:38 - Koronavirüs travmasına karşı MEB iki ayrı kılavuz hazırladı14:30 - Koronavirüsü yenen Galatasaray yöneticisi de taburcu edildi14:27 - Koronavirüsteki gizli tehlike 'süper yayıcılar'14:18 - Bakan Kasapoğlu'ndan karantinadaki öğrencilere kitap14:14 - Koronavirüs'ü yenen Fatih Terim taburcu oldu14:12 - Cep telefonlarında 'Koronavirüs' temizliği uyarısı
14:05 - Eski bakan ve eşi koronavirüse yakalandı14:00 - MEB, çalışanların serbest kıyafet geçmesini istedi13:55 - PKK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 2 tutuklama13:53 - Şehirlerarası otobüs yolculuğu yasağını ihlal eden 49 kişi yakalandı13:53 - Güney Kore örneği Türkiye için ne kadar doğru!13:49 - MHP, Alparslan Türkeş'i anma programını iptal etti13:43 - Gram altın 340 lirayı geçti13:40 - Bilim Kurulu toplantısı bitiminde Bakan Koca açıklama yapacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, koronavirüsle mücadelede Bilim Kurulunu yetkili kılmış olmasını;
ÇOK OKUNANLAR
Mahalle, köy ve beldelerinde karantina uygulanan iller
Bakan açıkladı... Cezaevi personeli evlerine gönderilmeyecek
Bakan Koca, cenaze sistemindeki verilere açıklık getirdi
Benzine bu gece indirim, motorine zam bekleniyor
Seyahat izin belgesi başvurusu e-devletten yapılacak
Okul öncesi veya ilköğretimde çocuğu olan çalışanlara idari izin verilmesi zorunlu mu?
Gram altın 340 lirayı geçti
Koronavirüs'ü yenen Fatih Terim taburcu oldu
MEB, okul öncesi aidat ücretlerinin alınmayacağını açıkladı
Abdurrahim Albayrak'a Çin'den gelen ilaçla tedavi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
koronavirüs için papazların avrupa şehirlerini kutsaması 1
corona virüs vaka sayısı 5
ademi merkeziyetçilik 1
ak parti milletvekilinin oğlunun corona virüs testi alması 5
Sağlık bakanının rakamları buz dağının görünen yüzü 1
27.03.2020 cumhurbaşkanı erdoğan'in aciklamalari 1
kadir mısıroğlu 4
şey 1
yusuf ve zevcesine ait düğün davetiyesi 2
intihar süsü verilmiş cinayetler 1
SON İLANLAR
Van 2 Nisan Polisevi İşçi Alım İlanı
Kayacık Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Aksaz Onarım Destek Kom. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi ÖğretimÜyesi Alım İlanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi sözleşmeli 24 personel alacak
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi sözleşmeli 2 personel alacak
Bingöl Belediyesi 5 personel alacak
Samsun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam