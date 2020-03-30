Başkentte toplu ulaşım aracı kullanımı yüzde 84 azaldı

BURSA'DA EVSİZLERE VİRÜSE KARŞI KORUMA KALKANI

Bursa Büyükşehir Belediyesi?nin, kış aylarında kalacak yeri olmadığı için sokaklarda kalan vatandaşlar için her yıl hizmete açtığı Ürünlü Erkek Barınma evinde ?Covid 19? salgınına karşı tedbirler en üst düzeye çıkarıldı. Barınma evinde 17 gündür adeta karantina uygulanırken, vatandaşların düzenli olarak ateşleri ölçülüyor, toplu kullanım alanları ve yatakhaneler düzenli olarak dezenfekte ediliyor.