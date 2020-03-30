Başkentte toplu ulaşım aracı kullanımı yüzde 84 azaldı
Başkentte toplu taşıma aracı kullanımında yüzde 84 düşüş olduğu belirtildi.
|30 Mart 2020 12:20
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Başkentte toplu taşıma aracı kullanımında yüzde 84 düşüş olduğu belirtildi.
Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Raylı Sistemler Daire Başkanlığı verilerine göre 2-27 Mart tarihlerinde EGO otobüsleri, teleferik, Ankaray, metro gibi toplu taşıma araçlarında Ankarakart kullanımının günden güne azaldığı, yolcu sayısındaki azalmanın yüzde 84 oranında olduğu bildirildi.
Toplu taşıma araçlarını kullanan yolcu sayısının 2 Mart'ta 1 milyon 696 bin 595 iken, bu rakamın 27 Mart'ta 271 bin 782'ye düştüğü ifade edildi.
Öte yandan, EGO otobüsleri, Ankaray ve metro başta olmak üzere taksi ve dolmuşların istasyon ile duraklarının günlük dezenfekte edildiği kaydedildi.
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