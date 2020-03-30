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Yozgat Şehir Hastanesi'nde normal hasta kabulü durduruldu

Yozgat Şehir Hastanesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında normal hasta kabulünü durdurduğunu bildirdi
 30 Mart 2020 12:25
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Yozgat Şehir Hastanesi'nde normal hasta kabulü durduruldu

Yozgat Şehir Hastanesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında normal hasta kabulünü durdurduğunu bildirdi.

Başhekimlik tarafından sosyal medyadan yapılan duyuruda, "Yozgat Valimiz Sayın Kadir Çakır tarafından alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında Yozgat Şehir Hastanemizde randevulu, randevusuz ve acil alanında normal hasta kabulü yapılmayacaktır. Hastanemizde sadece koronavirüs vakalarına bakılacaktır. Koronovirüs şüphesi olanlar pandemi polikliniğimizde muayene edilecektir." ifadelerine yer verildi.

Duyuruda, normal poliklinik hastalarının Yozgat Bozok Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde muayene edileceği belirtildi.
Anadolu Ajansı
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