Siirt'te kamu çalışanlarına serbest kıyafet uygulaması
Siirt'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında serbest kıyafet uygulamasına geçildi
|30 Mart 2020 12:44
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Siirt'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında serbest kıyafet uygulamasına geçildi.
Valilikten yapılan açıklamada, ülkenin ve vatandaşların Kovid-19 salgınından korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla çalışmaların sürdüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelin kişisel tercihleri gereği, kamu ahlakını zedelemeyecek ve 'Kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışan personelin kılık ve kıyafetine dair yönetmelik' hükümlerini çok fazla esnetmemek kaydıyla hijyen açısından kolay temizlenebilen ve pratik kıyafetlerini ikinci bir emre kadar giymeleri uygun görülmüştür."
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