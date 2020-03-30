İBB koronavirüsle mücadele için yardım kampanyası başlattı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla zor durumda olan vatandaşlara yardım için kampanya başlattıklarını bildirdi.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, İmamoğlu, özel bir televizyon programına katılarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgını konusunda İstanbul'da yürütülen çalışmalara değinen İmamoğlu, dayanışma kampanyası başlattıklarını belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında 11 büyükşehir belediye başkanıyla telekonferans yöntemiyle toplantı yaptıklarını ifade eden İmamoğlu, toplantıda sürecin seferberlik ve dayanışma ile aşılması için çalışılması kararı alındığını aktardı.

Toplantı sonrası vatandaşları da sürecin içerisine katacak bir çalışma başlattıklarını dile getiren İmamoğlu, şunları kaydetti:

"23 gün sonra ramazana giriyoruz. Ramazan ayı, bir yardımlaşma ayı. İşin fitresi, zekatı. Biz, hesap numaralarımızı paylaşıyoruz. Hem ayni hem nakdi konusunda, bağış alabilmeye uygun bir statümüz var büyükşehir belediyeleri olarak. Biz ne yapacağız? Vatandaşımızla; varlıklı ailelerle, şu anda sıkıntısı olan aileler arasında bir köprü olacağız. Bu konuda müthiş bir organizasyona giriyoruz. Vatandaşlarımız bize her türlü yardımı ulaştırabilirler. Telefon hattımız var; 444 0 093. WhatsApp hattımız var, 05521530034. İnternet sitemiz var, www.birliktebasaragiz.ibb.gov.tr. Buralardan bütün detayları alabilirler. Bize ayni yardımlarını gönderebilirler, gıda ağırlıklı olmak kaydıyla. Nakdi yardımlar için de farklı bankalar üzerinden hesap numaraları açıldı."

Kurallara uygun şekilde tespit edilecek 250-300 bin aileye oluşturulacak gıda kolilerini dağıtacaklarını belirten İmamoğlu, ayrıca nakit yardımı konusunda da destekte bulunacaklarını anlattı.

Devletle vatandaş arasındaki bağı kuracak en güvenilir kamu kurumu belediyeleri olduğunu vurgulayan İmamoğlu, 39 ilçe belediyesi ile de dayanışma içerisinde olacaklarını kaydetti.