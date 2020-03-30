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FETÖ'nün sözde 'eyalet muhasebecisi'ne 15 yıla kadar hapis talebi

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün sözde "eyalet muhasebecisi" olduğu iddiasıyla tutuklanan kişi hakkında "terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
 30 Mart 2020 12:54
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FETÖ'nün sözde 'eyalet muhasebecisi'ne 15 yıla kadar hapis talebi

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün sözde "eyalet muhasebecisi" olduğu iddiasıyla tutuklanan kişi hakkında "terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Tutuklu H.Ç. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

H.Ç. için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Tanık E.E. iddianamede yer alan ifadesinde, sanık H.Ç. ile kentte sohbet toplantılarına katıldıklarını belirterek, "H.Ç. FETÖ içerisinde 'Ali' kod ismini kullanarak bölge talebe mesullüğü, bölge imamlığı ve son olarak eyalet muhasebeciliği yaptı.'' şeklinde bilgi verdi.

İddianamede şüphelinin, örgütün haberleşme programı ByLock'u birden çok kez kullandığı, bu uygulama üzerinden örgüt mensuplarıyla irtibat halinde bulunduğu ve en son "eyalet muhasebecisi" olarak faaliyet yürüttüğü belirtildi.

H.Ç'nin, FETÖ'nün Adana il yapılanmasında yer aldıkları belirlenen ve haklarında işlem yapılan kişilerle toplantı amaçlı konakladığı, şüphelinin örgüt elebaşının talimatı sonrası Bank Asya'da katılım hesabı açtırdığı ve örgütle iltisaklı kurumlarda kaydının bulunduğu da belirtilen iddianamede, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması istendi.

Tutuklu H.Ç. ise iddianamedeki ifadesinde hakkındaki suçlamaları reddetti.

Sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.
Anadolu Ajansı
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