Samsun'da çocuklar market ve pazar yerlerine alınmayacak
|30 Mart 2020 12:52
|Yazdır
Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında çocukların market ve pazar yerlerine alınmaması kararlaştırıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca ilave tedbir alındığı duyuruldu.
Vatandaşların, koronavirüsün yayılmaması ve sağlıklarının korunması açısından kalabalık ortamlarda bulunmamalarının, sosyal mesafe kuralına dikkat etmelerinin, ellerini sık sık yıkamalarının ve işi olmayanların dışarıya çıkmamalarının ve evde kalmalarının sık aralıklarla duyurusunun yapılmasına karar verildiği belirtilen açıklamada, "Marketler ve pazar yerleri ile yapılmış olan kısıtlamalara ek olarak, marketlere ve pazar yerlerine çocukların alınmamasına, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun almış olduğu kararların il genelinde uygulanmasına, karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Mahalle, köy ve beldelerinde karantina uygulanan iller
30 Mart 2020 14:54
|Şehirlerarası otobüs yolculuğu yasağını ihlal eden 49 kişi yakalandı
30 Mart 2020 13:53
|Bilim Kurulu toplantısı bitiminde Bakan Koca açıklama yapacak
30 Mart 2020 13:40
|Bu vergiler de kredi kartıyla ödenebilecek
30 Mart 2020 13:24
|Bakan açıkladı... Cezaevi personeli evlerine gönderilmeyecek
30 Mart 2020 12:49
|İBB koronavirüsle mücadele için yardım kampanyası başlattı
30 Mart 2020 12:48
|Siirt'te kamu çalışanlarına serbest kıyafet uygulaması
30 Mart 2020 12:44
|Yozgat Şehir Hastanesi'nde normal hasta kabulü durduruldu
30 Mart 2020 12:25
|Başkentte toplu ulaşım aracı kullanımı yüzde 84 azaldı
30 Mart 2020 12:20
|Örenci Köyü'ndeki 3 yurt binası sağlık çalışanlarına tahsis edildi
30 Mart 2020 12:11