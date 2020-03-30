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TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 17 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 6 Nisan vadeli repo ihalesi ile piyasaya 16 milyar 999 milyon 999 bin 989 lira verdi
 30 Mart 2020 13:00
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TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 17 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 6 Nisan vadeli repo ihalesi ile piyasaya 16 milyar 999 milyon 999 bin 989 lira verdi.

İhaleye 44 milyar liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 9,75 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 10,23 seviyesinde gerçekleşti.
Anadolu Ajansı
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