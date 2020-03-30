İspanya ve İran'da, son 24 saatte, hayatını kaybeden kişilerin sayısı
|30 Mart 2020 13:18
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İspanya'da yeni tip koronavirüs salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 812 artarak 7 bin 340'a çıktı
İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 117 kişi artarak, 2 bin 757'ye yükseldi.
Korona virüs salgınında bilanço artıyor. İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki Korona virüs vaka ve can kaybı sayılarına ilişkin son verileri paylaştı. Cihanpur, ülkedeki toplam vaka sayısının 41 bin 495'e, can kaybı sayısının ise 2 bin 757'ye yükseldiğini açıkladı. Son 24 saat içerisinde 3 bin 186 kişinin Korona virüs testlerinin pozitif çıktığını ifade eden Cihanpur, yeni vakalardan 117'sinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Cihanpur, yoğun bakımda tedavi gören hastalardan 3 bin 511'inin durumunun ağır olduğunu belirterek, toplamda 13 bin 911 hastanın iyileştirilip taburcu edildiğini bildirdi.
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