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Japon bilim adamlarından açıklama: Hapşırırken dikkat edin

Milyonlarca kişinin merak ettiği koronavirüs hava yoluyla bulaşır mı? sorusu üzerine Japon bilimadamlarından kritik bir açıklama geldi. Şu ana dek koronavirüsün (Covid-19) kişinin öksürme veya hapşırmasıyla ortaya çıkan damlacıklarla ve temas yoluyla yayıldığı ifade ediliyor. Japon bilim insanları, bir bulaşma yolunun daha olduğunu duyurdu. Uzmanlar, virüsün bu kadar hızlı yayılmasının sebebinin havada asılı kalan 'mikropartiküller' olduğunu öne sürdü
 30 Mart 2020 13:10
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Japon bilim adamlarından açıklama: Hapşırırken dikkat edin

İnsanların birbirinden belli bir mesafede dursalar dahi sohbet esnasında solum yoluyla virüsün bulaşıp yayıldığını söyleyen Japonya Enfeksiyon Hastalıkları Kurumu Başkanı Kazuhiro Tateda, "Bu vakalar sıradan damlacıkların oluşturduğu enfeksiyonlar ile açıklanamaz. Biz enfeksiyonları mikropartiküllerin oluşturduğunu düşünüyoruz. Bu yayılma mekanizmasını 'mikro damlacık enfeksiyonu' diye isimlendirebiliriz" dedi.

VİRÜS HAPŞIRIKLA NASIL YAYILIYOR?

Kapalı ve havalandırması kötü olan mekanlarda bu virüsün mikro damlacıklarla yayılması daha da kolaylaşıyor. Yapılan araştırmalarda 10 kişilik bir odada, hapşıran bir insanın etrafa yaklaşık 100 bin damlacık yaydığı tahmin ediliyor. Büyük parçacıkların yaklaşık bir dakika içinde yere düştüğü, ancak küçük damlacıkların havada 20 dakikadan daha uzun süre kalabildiği gözlemlendi. Çok sayıda virüs taşıyan bu mikro damlacıkları sesli konuştuğumuzda ve nefes aldığımızda da üretiyoruz.

BİR SAAT ARALIKLA BULUNULAN ORTAM HAVALANDIRILMALI

Birer saat aralıklarla bulunduğumuz alanı iki taraflı olarak havalandırmamız gerektiğini söyleyen bilim insanları, pencereleri açtığımızda mikro damlacıkların hızlıca dağılıp ortadan kaybolduğunu, bunun enfeksiyona yakalanma riskimizi düşüreceğini belirtiyor.

DSÖ: KORONAVİRÜS HAVA YOLUYLA BULAŞMIYOR

Dünya Sağlık Örgütü'nün resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, koronavirüsün hava yoluyla taşınamayacağı belirtilerek, virüsün hasta kişilerin öksürme, hapşırma veya konuşmaları esnasında bulaşabileceği ifade edildi. Damlacıkların havada kalamayacak kadar ağır olduğu ve hemen düştüğü bildirildi.
DHA
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