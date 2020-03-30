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Diş dolgusunu yaptırmaya gitti, cezayı yedi

Sivas'ta diş dolgusunu yaptırmak için diş kliniğine giden 74 yaşındaki Ahmet Aydın, dışarı çıktığı için polis ekipleri tarafından para cezasına çarptırıldı
 30 Mart 2020 13:22
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Diş dolgusunu yaptırmaya gitti, cezayı yedi

Edinilen bilgilere göre, 74 yaşındaki Ahmet Aydın, düştüğü diş dolgusunu yaptırmak için Örtülüpınar Mahallesi İnönü Bulvarı üzerinde bulunan özel bir diş kliniğine gitti. Diş kliniği çalışanları Aydın'ı korona virüs önlemleri kapsamında kliniğe almayarak dışarıda beklemesi için uyardı. Bir süre dışarıda bekleyen Aydın, diş kliniğine girmekte ısrarcı oldu. Bunun üzerine klinik çalışanları polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Aydın'ı apartmandan dışarı çıkartarak 392 lira idari para cezası uyguladı. Daha sonra ekipler tarafından dışarı çıkmaması konusunda uyarılan Aydın'ı polis ekipleri evine bıraktı.

Ahmet Aydın, diş dolgusunu yaptırmak için kliniğe gittiğini ifade ederek, "Dişim sızladı, dolgum düştü. Onu yaptırmak için bir arkadaş istasyon caddesinde var dedi. Hemen buraya geldim. Çalışanlara sorunumu anlattım, onlar da bekleyin dedi" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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