EBA TV'nin yeni yayın akışı belli oldu
Milli Eğitim Bakanlığı, TRT EBA TV'nin yeni haftadaki yeni içeriklerle zenginleştirilen yeni yayın akışını açıkladı
|30 Mart 2020 13:35
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Milli Eğitim Bakanlığı, TRT EBA TV'nin yeni haftadaki yeni içeriklerle zenginleştirilen yeni yayın akışını açıkladı
📺 TRT EBA TV yeni haftada yepyeni içeriklerle karşınızda. İşte, bu haftaki yayın akışımız...MEB (@tcmeb) March 30, 2020
🗓 30 Mart - 3 Nisan 2020
Herkese iyi dersler! 📝 pic.twitter.com/NL8NaprAS2
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