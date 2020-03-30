Manisa Valiliğinden 'koronavirüsten ölüm' iddialarına yalanlama
|30 Mart 2020 13:38
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Manisa Valiliği, Akhisar ilçesinde defnedilen ve yeni titp koronavirüsten öldüğü iddia edilen Besim Bal'ın, kanser tedavisi için gittiği Fransa'da "normal sebepler"den dolayı yaşamını yitirdiğini bildirdi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı medya organlarında ve sosyal paylaşım sitelerinde yer alan, ilçeye bağlı Eroğlu Mahallesi'nde Kovid-19'dan yaşamını yitiren birinin defnedildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Yaşamını yitiren söz konusu Besim Bal isimli kişinin, yaklaşık 3 ay önce kanser tedavisi amacıyla çocuklarının yaşadığı Fransa'ya gittiğinin vurgulandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Besim Bal adlı vatandaşımız, bu ülkede normal sebeplerden ötürü vefat etmiş, cenazesi de usulüne uygun olarak ülkemize getirilmiş ve Manisa Büyükşehir Belediyesi görevlileri tarafından köy mezarlığında defnedilmiştir. Cenaze, Kovid-19 vakalarının yoğun olarak görüldüğü Fransa'dan getirildiği için defin işlemi yoğun tedbir altında gerçekleştirilmiştir.
Bu esnada görevli personel tarafından gerekli tedbirler alınmış ve defin işlemi gereken prosedür çerçevesinde yapılmıştır. Cenaze defin işlemleri sırasında video çeken ve 'Koronavirüs defin işlemi' adı altında asılsız paylaşım ve haber yapanlarla ilgili olarak gerekli yasal işlem yapılmaktadır."
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