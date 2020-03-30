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PKK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 2 tutuklama

Şırnak'ta terör örgütü PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda yakalanan 12 zanlıdan 2'si tutuklandı.
 30 Mart 2020 13:55
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PKK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 2 tutuklama

Şırnak'ta terör örgütü PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda yakalanan 12 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 12 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen bazı adreslere eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 kişiden 2'si tutuklandı, 10'u adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı
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