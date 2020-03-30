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Eski bakan ve eşi koronavirüse yakalandı

İzmir Tireli eski Bayındırlık ve İskan Bakanı, Tire Belediyesi Meclis Üyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Halil Çulhaoğlu ile eşi Ayfer Çulhaoğlu'nun korona virüsüne yakalandığı öğrenildi.
 30 Mart 2020 14:05
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Eski bakan ve eşi koronavirüse yakalandı

İzmir Tireli eski Bayındırlık ve İskan Bakanı, Tire Belediyesi Meclis Üyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Halil Çulhaoğlu ile eşi Ayfer Çulhaoğlu'nun korona virüsüne yakalandığı öğrenildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınından çok sayıda kişi etkilenmeye devam ediyor. İzmir Tireli eski Bayındırlık ve İskan Bakanı, Tire Belediyesi Meclis Üyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Halil Çulhaoğlu ile eşi Ayfer Çulhaoğlu da korona virüsüne yakalandı. Test sonuçları pozitif çıkan Halil Çulhaoğlu ve eşi, tedavi altına alındı.

Tire'de eczacılık yapan Çulhaoğlu yaptığı açıklamada, geçtiğimiz gün korona virüs sebebiyle hayatını kaybeden bir vatandaşın, 20 Mart tarihinde eczaneye gelerek ilaç aldığını ve kendisiyle temas ettiğini söyleyerek virüsün kendisine bu şekilde bulaştığını tahmin ettiğini belirtti. Çulhaoğlu, "Eşimde de ben de korona testi pozitif çıktı. Şu anda sağlık durumumuz iyi. O kadar dikkat ediyoruz ama çok bulaşıcı bir hastalık. Eczaneye de çok az gitmeme rağmen piyango bize vurdu" dedi.

"Evden çıkmayın"

Çulhaoğlu, "Şu anda eşimle birlikte evde tedavi altındayız. Doktorumuz ilgileniyor, ilaçlarımızı içiyoruz ve dua ediyoruz. Herkesin de dualarına ihtiyacımız var. Önlem almak çok önemli. Yetkililerin tüm önerilerini dikkate alın. Ben çok dikkatli davrandığımı düşünüyordum ama bana da bulaştı. Herkese bulaşabilir. Evden kesinlikle çıkmamız gerekiyor. 'Bana bulaşmaz demeyin', evden kesinlikle çıkmayın" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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