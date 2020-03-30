Bakan Kasapoğlu'ndan karantinadaki öğrencilere kitap
İtalya'dan ülkeye dönmeleri sağlanan ve Samsun'daki yurtta karantinaya alınan öğrencilere, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun gönderdiği kitaplar dağıtıldı
|30 Mart 2020 14:18
|Yazdır
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İtalya'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülkeye dönmeleri sağlanan ve Samsun'daki yurtta karantinaya alınan öğrencilere kitap gönderdi.
İtalya'nın Roma ve Milano kentlerinden, koronavirüs salgınının ardından THY'nin uçağıyla 25 Mart'ta yurda getirilen 401 öğrencinin, yerleştirildikleri Münevver Ayaşlı Yurdu'ndaki karantinaları sürüyor.
Odalarından çıkamayan öğrencilere Bakan Kasapoğlu, roman, edebiyat ve şiir kitapları gönderdi.
Yurt görevlileri, öğrencilere kitapların yanı sıra odalarında spor yapmaları için pilates setleri de verdi.
Kitap ve pilates setlerini alan öğrenciler, Bakan Kasapoğlu'na teşekkürlerini iletti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|MHP, Alparslan Türkeş'i anma programını iptal etti
30 Mart 2020 13:49
|Avrupa havlu atmak üzere
30 Mart 2020 09:24
|İnfaz paketi kapsamı daraltılarak Meclis'e sunulacak
30 Mart 2020 08:49
|'Zor günleri birlik olup atlatacağız'
30 Mart 2020 08:22
|Telekonferans kabine toplantısı: Gündem koronavirüs
30 Mart 2020 07:45
|İnfazda kritik hafta: 6 suç kapsam dışı sayılacak
30 Mart 2020 06:50
|Ordular karantinada: Salgın ülkelerin ordularını da tehdit ediyor
30 Mart 2020 06:41
|Sağlık Bakanı Koca, Veriler, anlık gerçek verilerdir
30 Mart 2020 05:55
|Bakan Koca, cenaze sistemindeki verilere açıklık getirdi
30 Mart 2020 00:48
|Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya'da okunan ezanı dinledi
30 Mart 2020 00:37