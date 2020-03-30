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AÖF ara sınavları online yapılacak

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme fakültelerinin bahar dönemi ara sınavları, 18 Nisan-7 Mayıs tarihlerini kapsayan 20 günlük süreçte internet tabanlı ortamlarda yapılacak
 30 Mart 2020 14:42
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AÖF ara sınavları online yapılacak

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakülteleri (AÖF) ara sınavlarını internet tabanlı yapacağını açıkladı.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme fakültelerinin bahar dönemi ara sınavları, 18 Nisan-7 Mayıs tarihlerini kapsayan 20 günlük süreçte internet tabanlı ortamlarda yapılacak.

Anadolu Ajansı
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