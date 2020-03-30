Kamu Bankalarından 5 bin TL altı geliri olan hanelere kredi
|30 Mart 2020 14:48
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Kamu bankaları, aylık hane geliri 5 bin liranın altında olan bireysel müşteriler için kredi desteği verecek.
Yeni destek Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından yapılan ortak açıkmayla duyuruldu.
Açıklamada "Küresel ölçekte yaşanan ve ülkemizi de etkileyen COVID-19 salgınının ekonomik hayata, üretim ve istihdama ilişkin olası hasarlarını en aza indirme hedefiyle uygulamaya alınan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" tedbirleri doğrultusunda Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank olarak hane halkı geliri aylık 5.000,-TL ve altında olan bireysel segmentte yer alan müşterilerimizi finansal açıdan desteklemek için yeni bir kredi uygulaması başlatıyoruz" denildi.
Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi 10 bin liraya kadar verilecek. 6 ayı ödemesiz olacak kredi için 36 aya kadar vade yapılabilecek. Aylık ödemelerin taksidi eşit olacak.
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