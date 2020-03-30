Askerlerin koronavirüsüne yakalandığı iddiasına yalanlama
Hakkari Valiliği, Yüksekova ilçesinde bazı askerlerin Korona virüsüne yakalandığı iddialarını yalanladı
|30 Mart 2020 15:32
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Hakkari Valiliği, Yüksekova ilçesinde bazı askerlerin Korona virüsüne yakalandığı iddialarını yalanladı.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "Sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında giderek yayılan 'Yüksekova ilçesinde 200 askerin bulunduğu bir bölükte 11 askerin Korona virüse yakalandığı ve askerlerimizin aynı koğuşta dip dibe yattığı' şeklinde yer alan haberler tamamen asılsız olup gerçeği yansıtmamaktadır. Askerlerimizin toplu olarak kaldığı yerlerde sayı azaltılarak temin edilen yurt ve otellere yerleştirilmişlerdir. Ülkemizde hızla yayılan virüsü karşı ilimiz genelinde devam eden süreçle ilgili gerekli tedbirler alınmıştır" denildi.
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