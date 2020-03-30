Prens Charles karantinadan çıktı
|30 Mart 2020 15:38
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Corona tedavisi gören Prens Charles iyileşerek karantinadan çıktı.
Geçen hafta, Galler Prensi Charles'ın corona virüs testinin pozitif çıktığı öğrenilmişti. Evinde kendini karantina altına alan 71 yaşındaki Prens, 7 günlük karantina sonrası iyileşerek izolasyondan çıktı.
Eşi Camilla'nın test sonucu ise negatif çıkmıştı. Çift, aynı evde ama farklı odalarda karantinaya girmişti.
Kraliyet konutu Clarence House'tan yapılan açıklamada, "Galler Prensi'nin corona virüs test sonucu pozitif çıktı. Hafif belirtiler görüldü, onun dışında sağlık durumu iyi. Son birkaç gündür evinden çalışıyor. Cornwall Düşesi'ne de test yapıldı ancak virüse rastlanmadı. Hükümet ve sağlık çalışanlarının tavsiyeleri üzerine Prens ve Düşes İskoçya'daki evlerinde kendilerini karantinaya aldı" denilmişti.
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