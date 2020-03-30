Hollanda'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 864'e yükseldi
Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 93 artarak 864'e çıktı
|30 Mart 2020 16:00
|Yazdır
Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 93 artarak 864'e çıktı.
Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM), Kovid-19 ile ilgili bilgileri güncelledi.
Buna göre, ülkede salgında dün 771 olan ölü sayısı 93 artarak 864'e, 10 bin 866 olan vaka sayısı da 884 artışla 11 bin 750'ye çıktı.
Son 24 saatte 507, şimdiye kadar ise 3 bin 990 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Ulusal Yoğun Bakım Değerlendirme Vakfı (NICE) da, 993 koronavirüs hastasının yoğun bakımda olduğunu açıkladı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Gürcistan'da koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
30 Mart 2020 17:20
|ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 513'e yükseldi
30 Mart 2020 17:04
|Prens Charles karantinadan çıktı
30 Mart 2020 15:38
|Danışmanında koronavirüs çıkan Netanyahu karantinaya girdi
30 Mart 2020 15:25
|İspanya ve İran'da, son 24 saatte, hayatını kaybeden kişilerin sayısı
30 Mart 2020 13:18
|Japon bilim adamlarından açıklama: Hapşırırken dikkat edin
30 Mart 2020 13:10
|İngiltere'de hayatın normale dönmesi 6 ayı bulabilir
29 Mart 2020 22:51
|Suriye'de koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti
29 Mart 2020 22:04
|ABD'deki emniyet birimlerinde Kovid-19 endişesi artıyor
29 Mart 2020 20:57
|Fransa'da son 24 saatte 292 kişi hayatını kaybetti
29 Mart 2020 20:41