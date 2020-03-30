THY'nin bugünki iç hat seferleri için 1.062 yolcu rezervasyon yaptırdı

HANGİ ÖĞRETMENLER, CANLI DERS ANLATIMINA BAŞLAYACAK? BAKANLIK AÇIKLADI MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün yayımladığı resmi yazıya göre, EBA'da sadece, hazırlık sınıfı bulunan Türk Dili Edebiyat, Yabancı dil ve Matematik Öğretmenleri, EBA üzerinden oluşturulacak etkileşimli sınıflarda canlı ders anlatacak. Ayrıca diğer tüm öğretmenler ise EBA TV üzerinden işlenen konuların tekrarı ve pekiştirilmesi amacıyla EBA üzerinden öğrencilerine çalışmalar gönderecek